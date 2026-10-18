Lorra Sophie verrät: An diesem Tag war Joshs Haftentlassung

Nach mehr als zwei Jahren getrennt voneinander sind Lorra Sophie, bürgerlich Laura Sophie Gehrke, und ihr Ehemann Joshua wieder vereint. Die Influencerin hatte bereits zuvor angedeutet, dass ihr Mann aus der Haft entlassen worden ist. Wann genau er nach Hause zurückkehren würde, behielt sie jedoch zunächst für sich. Jetzt macht sie es auf Instagram öffentlich: Joshua kam am 2. Oktober 2026 frei. Dazu teilt Lorra gleich mehrere private Schnappschüsse, die ihren Followern einen Einblick in das langersehnte Wiedersehen geben. Die Bilder entstanden direkt am Tag der Entlassung sowie in den ersten gemeinsamen Tagen danach und zeigen die beiden glücklich, vertraut und eng umschlungen. Ihre Worte zu dem neuen Lebensabschnitt klingen euphorisch: "Freiheit! Unser schönstes Kapitel beginnt jetzt", schreibt sie zu der Fotoreihe.

In der Bildbeschreibung unter ihrem Beitrag wird Lorra noch einmal ganz konkret. "Joshua wurde am 2. Oktober 2026 entlassen. Die meisten dieser Bilder sind unsere allerersten Bilder gemeinsam in Freiheit, an genau diesem Tag und in den ersten Tagen danach", stellt sie klar. Auf den Aufnahmen zeigen sich die Eheleute unter anderem gemeinsam im Bett und eng aneinander gekuschelt. Dabei genießen sie sichtlich die Zeit miteinander, die ihnen über Jahre hinweg nicht möglich war. Der Beitrag verrät somit nicht nur, wann Joshua aus der Haft entlassen wurde, sondern gewährt auch Einblicke in die ersten gemeinsamen Stunden nach seiner Rückkehr. Die Bilder zeigen Lorra und Joshua als Paar außerhalb der Gefängnismauern.

Schon vor zwei Tagen hatte Lorra Sophie in ihrer Instagram-Story einen ersten Mini-Einblick in den neuen Alltag gegeben. Zu sehen waren sie und Joshua von hinten, Hand in Hand auf einem Flur. Ein Moment, der simpel wirkt, für die beiden nach den Jahren der Trennung aber umso größer sein dürfte. Unter dem Post sammelten sich damals im Rekordtempo Glückwünsche. Und nicht nur von Fans: Auch Antonia Hemmer (26), Dana Feist (29), Julia Römmelt (32) und Daniela Büchner (48) meldeten sich öffentlich zu Wort. Besonders Antonia freute sich: "Endlich! Ich freue mich so sehr für euch! Genießt die Zeit zu zweit jetzt in vollen Zügen!" Dana schrieb: "So schön! Nur das Beste für euch beide!" Julia gratulierte kurz mit "Alles Gute für euch beide." Daniela setzte gleich drei Herzchen.

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Instagram / lorraundjosh Joshua und Lorra im Oktober 2025

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Instagram / lorraundjosh Laura Sophie und Josh, Oktober 2026

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Instagram / lorraundjosh Laura Sophie und Josh, Oktober 2026

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Wie findet ihr Lorras erste Bilder mit Joshua nach seiner Entlassung? Sehr berührend – nach so langer Trennung sind diese Momente etwas ganz Besonderes. Etwas zu privat – die Freude sei ihnen gegönnt, aber nicht alles muss ins Netz. Ergebnis anzeigen