So begann Lorra und Joshs Liebesgeschichte im Gefängnis

Der Beginn dieser Liebesgeschichte könnte kaum außergewöhnlicher sein: Als die Deutsche Lorra Sophie Gehrke in Dubai lebte, entdeckte sie zufällig eine US-Plattform für Brieffreundschaften mit Gefängnisinsassen. Schon das zweite Profil führte sie zu Joshua, ihrem heutigen Ehemann. Besonders seine selbst geschriebenen Gedichte weckten ihr Interesse, woraufhin die Too Hot To Handle-Bekanntheit prompt den ersten Schritt wagte. Aus dem spontanen Kontakt wurde mehr, und nach wenigen Monaten reiste Lorra schon in die USA, um ihren Liebsten im Gefängnis im Bundesstaat Washington zu besuchen. "Etwa zwei Monate nach unserem Kennenlernen stellte mir Joshua bereits die entscheidende Frage und machte mir einen Heiratsantrag", berichtete Lorra über das rasante Liebesglück.

Im Sommer 2024 gaben sich die beiden im Besucherraum des Gefängnisses das Jawort und führten ihre Ehe fortan über Tausende Kilometer hinweg. Joshua verbüßte insgesamt fünf Jahre und zwei Monate wegen eines Drogendelikts mit Todesfolge: Er hatte als 18-Jähriger Schmerztabletten mit Fentanyl verkauft, woraufhin eine 17-Jährige verstarb. Für Lorra und Joshua bedeutete dies, dass gemeinsame Momente streng reglementiert waren und auf jeden Besuch ein schmerzhafter Abschied folgte. Trotz der Distanz hielten die beiden eisern an ihrer Verbindung fest, bis Joshua nun endlich aus der Haft entlassen wurde. Nach zweieinhalb Jahren Beziehung können die beiden nun erstmals einen ganz normalen Alltag aufbauen.

Den besonderen Meilenstein feierte die Reality-Bekanntheit auch öffentlich auf Instagram mit einem innigen Video, das die beiden Hand in Hand zeigt. "Keine Abschiede mehr, kein Warten auf den nächsten Anruf, keine Sehnsucht nach einer Umarmung, die noch warten muss", schrieb Lorra zu dem emotionalen Beitrag. Nun darf das Ehepaar sein Zusammenleben endlich ohne die strengen Vorgaben der Justiz gestalten. "Endlich können wir unser Leben gemeinsam leben. Endlich dürfen wir einfach nur wir sein", betonte Lorra überglücklich im Netz. Ihre Freude über Joshuas Rückkehr fasste sie schließlich mit den passenden Worten zusammen: "Wir sind frei, zusammen."

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lorraundjosh Josh und Ehefrau Lorra Gehrke im Oktober 2026

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Instagram / lorasophiee Influencerin Lorra Sophie mit ihrem Ehemann Joshua Stewart

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Instagram / lorraundjosh Lorra Sophie im Juni 2025

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