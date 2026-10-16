Gefängnisstrafe abgesessen: Stars freuen sich für Laura

Fünf Jahre und zwei Monate musste Joshua, der Ehemann von Laura Sophie Gehrke, hinter Gittern verbringen. Jetzt ist er endlich wieder ein freier Mann. Diesen besonderen Moment teilte die Influencerin mit ihrer Community und gewährte auf Instagram einen ersten Einblick in die gemeinsame Zeit nach der langen Trennung. In ihrer Story zeigt Laura sich gemeinsam mit Joshua von hinten, während die beiden Hand in Hand einen Flur entlanggehen. Für die Eheleute ist es ein ganz alltäglicher Moment, der für sie jahrelang unerreichbar schien. Unter Lauras Beitrag sammelten sich innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Glückwünsche – nicht nur von Fans. Auch mehrere bekannte Gesichter aus der Reality-Branche meldeten sich zu Wort und freuten sich öffentlich mit dem Paar. Darunter waren unter anderem Antonia Hemmer (26), Dana Feist (29), Julia Römmelt (32) und Daniela Büchner (48), die allesamt liebevolle Zeilen für die frisch wiedervereinten Partner hinterließen.

Besonders überschwänglich fielen die Worte von Antonia aus. "Endlich! Ich freue mich so sehr für euch! Genießt die Zeit zu zweit jetzt in vollen Zügen!" Auch Dana konnte ihre Begeisterung kaum zurückhalten und kommentierte: "So schön! Nur das Beste für euch beide!" Julia hielt sich etwas kürzer, meinte es aber sicherlich nicht weniger herzlich und gratulierte mit den Worten: "Alles Gute für euch beide." Daniela Büchner wiederum verzichtete komplett auf einen Text und ließ stattdessen Emojis sprechen – die Auswanderin hinterließ unter dem Beitrag schlicht drei Herzchen. Auch zahlreiche Follower schlossen sich den Glückwünschen an und wünschten Laura und Joshua in den Kommentaren alles Gute für ihren neuen gemeinsamen Lebensabschnitt.

In einem Reel blickte Laura auf die schwere Zeit zurück und fand emotionale Worte. "Unser Tag ist gekommen", schrieb sie zu einem Clip, auf dem sie und Joshua ihre neu gewonnene Freiheit sichtlich auskosten. Dazu erinnerte die Influencerin an Tränen, schlaflose Nächte und unzählige Abschiede. "Keine Abschiede mehr, kein Warten auf den nächsten Anruf, keine Sehnsucht nach einer Umarmung, die noch warten muss", schwärmte sie. Und sie machte klar, wie groß die Erleichterung für beide war: "Endlich können wir unser Leben gemeinsam leben. Endlich dürfen wir einfach nur wir sein. Endlich ist die Welt wieder offen für uns. Wir sind frei, zusammen." Joshua war im US-Bundesstaat Washington verurteilt worden, weil er als 18-Jähriger mit Fentanyl versetztes Percocet an eine 17-Jährige verkauft hatte, die nach dem Konsum starb. Das Delikt wurde als Mord durch kontrollierte Substanzen eingestuft.

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Instagram / lorraundjosh Joshua und Lorra Sophie, Ehepaar

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Imago Antonia Hemmer beim Secret and Special Screening von "Being Burdecki" im Zoo Palast Berlin

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Instagram / lorraundjosh Joshua und seine Ehefrau Influencerin Lorra Sophie