Haft: Lorra Sophie teilt "erste gemeinsame Momente" mit Josh

Für Laura Sophie Gehrke, auch bekannt als Lorra, beginnt ein neues Kapitel: Nach mehr als fünf Jahren Haft ist ihr Ehemann Joshua wieder frei und nun dauerhaft an ihrer Seite. Auf Instagram teilt die Influencerin diesen besonderen Moment mit ihren Fans und gibt Einblicke in die gemeinsame Zeit nach dem Wiedersehen abseits der Gefängnismauern. In einem Zusammenschnitt aus Videos und Fotos zeigt sie die ersten gemeinsamen Erlebnisse des Paares. Die Aufnahmen zeigen die beiden ausgelassen und vertraut: Lorra und Josh fallen sich in die Arme, küssen sich innig, halten Händchen und genießen gemeinsam Essen und Getränke. Ihre Bilanz zur Nähe fällt emotional aus. "Erste gemeinsame Momente in Freiheit durch unsere Augen nach fünf Jahren, zwei Monaten und elf Tagen Gefängnis. Glücklicher, als wir uns jemals hätten vorstellen können", schreibt sie zu den Eindrücken.

Der Beitrag zeigt verschiedene Momente von Joshuas Weg zurück in den Alltag. Unter anderem ist zu sehen, wie er seine Gefängniskleidung ablegt und wieder normale Kleidung anzieht. Später kommt er in der gemeinsamen Wohnung an, richtet sich dort ein und rasiert sich – dazwischen reihen sich immer wieder Küsse und vertraute Momente des Ehepaares aneinander. Mit einem augenzwinkernden Nachsatz greift sie zudem Zweifel an ihrer Geschichte auf: "PS.: Meint ihr, die Anschuldigungen mit 'ist alles nur Fake', 'ist alles nur AI', 'das existiert nur in ihrer Imagination' gehen jetzt trotzdem weiter?" Lauras Fans freuen sich jedenfalls riesig und hinterlassen dem Paar herzliche Kommentare wie: "Wer schneidet Zwiebeln?", "Ich kann das gar nicht oft genug schauen" und "Ich freue mich so für euch! Alles Liebe und viel Kraft."

Vor zwei Tagen hatte Laura noch einmal emotional auf die Jahre des Wartens zurückgeblickt. Sie erinnerte an eine Beziehung, die lange von Gefängnismauern und Abschieden bestimmt war, und schrieb zu einem Video voller Zärtlichkeit: "Unser Tag ist gekommen." Besonders deutlich machte sie ihre Erleichterung mit den Worten: "Keine Abschiede mehr, kein Warten auf den nächsten Anruf, keine Sehnsucht nach einer Umarmung, die noch warten muss." Laura hatte in der Vergangenheit auch auf Instagram erklärt, warum Joshua einsaß: Er war im US-Bundesstaat Washington verurteilt worden, nachdem er als 18-Jähriger mit Fentanyl versetztes Percocet an eine 17-Jährige verkauft hatte, die danach starb.

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Instagram / lorraundjosh Josh und Lorra Sophie, Oktober 2026

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Instagram / lorraundjosh Laura Sophie und Josh, Oktober 2026

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Instagram / lorraundjosh Laura Sophie und Josh, Oktober 2026

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