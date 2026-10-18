Louisa sagt Nein: Diego Pooth wünscht sich Familienmitglied

San Diego Pooth (23) wünscht sich ein weiteres tierisches Familienmitglied. Der Sohn von Verona (58) und Franjo Pooth (57) würde neben der gemeinsamen Französischen Bulldogge Daisy gerne einen zweiten Hund bei sich und seiner Freundin Louisa aufnehmen. Doch Louisa kann sich für diesen Plan bislang nicht begeistern. Bei der Charity-Veranstaltung Tribute to Bambi in Berlin sprachen die beiden nun mit Bunte.de über ihren unterschiedlichen Blick auf den möglichen Familienzuwachs. Diego machte dabei deutlich, dass er seinen Wunsch noch längst nicht aufgegeben hat. "Ich will unbedingt einen zweiten Hund. Habe ich noch nicht durchgesetzt bekommen", erzählte er. Seine Partnerin machte direkt deutlich, dass sie die Familie vorerst nicht vergrößern möchte. "Nee, nee, das hat noch Zeit", stellte Louisa klar. Beim Thema Familienzuwachs gibt es zwischen ihnen offenbar noch Gesprächsbedarf.

Mit Daisy haben Diego und Louisa bereits ein gemeinsames "Fellkind", das sie offenbar ordentlich beschäftigt. Die Französische Bulldogge weiß anscheinend genau, was sie will, und macht ihren Besitzern die Erziehung nicht immer leicht. "Sie ist wirklich schwer erziehbar", erzählte Louisa lachend. Diego konnte das nur bestätigen und legte nach: "Und ein Dickkopf! Vielleicht ist sie wie ein kleines Kind." Auch bei der weiteren Familienplanung möchte Louisa nichts überstürzen. Zunächst will sie ihren Master abschließen und sich beruflich weiterentwickeln. Für die kommenden Jahre sind ihr vor allem Gesundheit und Zufriedenheit in ihrem engsten Umfeld wichtig: "Das ist jetzt kitschig, aber so ist das einfach: Dass alle glücklich und gesund sind von meinen Liebsten, meiner Familie und unserem Hund", sagte die 23-Jährige.

Diego und Louisa kennen sich bereits seit ihrer Schulzeit. Seit mehr als zwei Jahren sind die beiden ein Paar. Schon nach rund einem halben Jahr Beziehung wagten sie einen großen Schritt und bezogen eine gemeinsame Wohnung in Berlin. Auch den Alltag organisiert das Duo zusammen. Louisa arbeitet als Junior Brand Managerin und steht nebenbei als Model vor der Kamera. Muss sie aus beruflichen Gründen nach Düsseldorf fahren, begleitet Diego sie gelegentlich und nutzt die Reise zugleich, um seine Großmutter zu besuchen. Obwohl die beiden beim Wunsch nach einem weiteren Hund noch nicht an einem Strang ziehen, herrschte in einem anderen Punkt Einigkeit: Beide betonten bei der Charity-Veranstaltung, wie wichtig Unterstützung für Kinder sei, die noch nicht selbst für ihre Bedürfnisse einstehen können.

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ActionPress Diego Pooth posiert mit seiner Freundin, Juli 2025

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Imago Verona Pooth mit Franjo Pooth und Sohn San Diego Pooth, Premiere von "Mrs. Doubtfire" im November 2025

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ActionPress Diego Pooth und Louisa Büscher auf der Marc-Cain-Fashion-Show, 2025