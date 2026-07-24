Laut Ralf Dümmel: Verona Pooth schadet Diegos Start-up-Idee

San Diego Pooth (22) hat große Pläne: Der 22-jährige Sohn von Moderatorin Verona Pooth (58) und Unternehmer Franjo Pooth (57) will ins Geschäftsleben einsteigen – und dafür hat er sich Unterstützung beim Profi geholt. In der ProSieben-Serie "Born Famous – Fluch oder Segen?" trifft Diego auf Investor Ralf Dümmel (59), bekannt aus der VOX-Sendung Die Höhle der Löwen. Den Kontakt vermittelte sein Patenonkel Alain Midzic, der Ralf einst über Verona kennenlernte. Diego arbeitet derzeit an einem Start-up und möchte ein All-in-one-Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt bringen – ein Pulver, das in Wasser aufgelöst wird und sowohl für Sportler als auch für Büroangestellte geeignet sein soll.

Ralf zeigt sich von der Grundidee angetan: "Da muss man jetzt tiefer einsteigen: Welche Vorteile hat das, welche Argumente hat man dafür?", sagt er. Denn der Markt sei hart umkämpft: "Die Herausforderung wird das Marketing, weil es so viel Nahrungsergänzung gibt und jeder sagt: Seins ist das beste." Sein Rat an den Jungunternehmer lautet daher, auf Online-Marketing, Teleshopping oder Social Media zu setzen. Auch Diego selbst hat erkannt, dass ihm noch ein klares Alleinstellungsmerkmal fehlt. Zwar bringe er durch seine Bekanntheit bereits eine gewisse Reichweite mit – doch genau dort sieht Ralf auch eine der größten Herausforderungen: "Es ist natürlich immer schwer, wenn du eine so prominente Mutter hast", gibt er zu bedenken.

Dass Diego trotzdem auf dem richtigen Weg ist, betont Ralf ausdrücklich. Er lobt den 22-Jährigen dafür, dass dieser erkannt habe, dass er "die Ärmel hochkrempeln muss und nichts geschenkt kriegt". Sein Fazit: "Das macht er gut." Diego selbst hatte im Vorfeld des Treffens großen Respekt vor dem Unternehmer: "Ralf ist eine Person, die schon eine gewisse Aura hat, wenn sie den Raum betritt", erklärte er in der Sendung. Beruflich tritt er damit eher in die Fußstapfen seines Vaters als seiner Mutter – auch wenn er zuletzt mit einem Auftritt in der RTL-Tanzshow Let's Dance bewies, dass ihm das Showbusiness durchaus liegt.

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Collage: Getty Images, IMAGO / Future Image Collage: Ralf Dümmel und San Diego Pooth

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Joyn/Marc Rehbeck Ralf Dümmel bei "Die Millionenidee"

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IMAGO / Eventpress Verona Pooth und Diego Pooth, April 2024