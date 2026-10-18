Nach Aleks-Beziehung: Vanessa Nwattu schwärmt von Freund

Vanessa Nwattu (26) hat das Liebes-Aus mit Aleks Petrovic (35) endgültig abgehakt und schwebt wieder auf Wolke sieben. Bei der großen Premiere von "Der Promihof" am Mittwochabend auf dem Gertrudenhof packte der Reality-Star im RTL-Interview zum allerersten Mal ein bisschen mehr über ihre neue Liebe aus. Ihren Freund suchte man auf dem roten Teppich allerdings vergebens – die Identität des Mannes an ihrer Seite hält sie strikt unter Verschluss. Dass sie wieder fest vergeben ist, machte sie vor den Kameras aber absolut unmissverständlich klar. "Der neueste Stand aktuell ist, dass ich immer noch sehr glücklich vergeben bin", erzählte Vanessa. "Alles schön privat und einfach nur schön. Schön ist das perfekte Wort. Es ist wirklich eine schöne Beziehung." Mehr Details zu ihrem Liebesglück gab es an diesem Abend nicht – dafür aber jede Menge gute Laune.

Warum das ganze Versteckspiel? Ganz einfach: Ihr Partner, mit dem sie bereits zusammengezogen ist, steht absolut nicht im Rampenlicht und hat auch überhaupt keinen Bock darauf, das zu ändern. Und diesen Wunsch akzeptiert Vanessa natürlich voll und ganz. "Er kommt nicht aus der Öffentlichkeit, er möchte auch nicht in die Öffentlichkeit. Ich möchte auch nicht, dass er in der Öffentlichkeit ist. Und deswegen genieße ich das einfach, dass ich mein privates Glück habe", stellte sie gegenüber RTL klar. Ins Schwärmen geriet sie trotzdem: "Mein Mister Unbekannt macht sehr vieles sehr besonders. Also, ich wüsste gar nicht, was er nicht besonders macht. Also wirklich einfach ein toller Mensch." Warum sie so wenig über ihn preisgibt, begründete die Beauty ebenfalls: "Ich rede nicht viel von ihm, weil ich weiß, was ich habe. Und das ist gut so!"

Ungefähr drei Jahre lang gingen Vanessa und Aleks gemeinsam durchs Leben. Ihr Beziehungs-Drama und die schlussendliche Trennung wurden damals durch Formate wie "Temptation Island VIP" komplett im TV ausgeschlachtet. Bei den "Reality Awards" 2026 von RTL+ gab es für ihre Geschichte sogar den Award als "Trennung des Jahres" – Aleksandar holte sich obendrein noch den Titel als "Red Flag des Jahres" ab. Nach diesem ganzen Trubel genießt die Influencerin das ruhige Liebesglück abseits der Kameras jetzt umso mehr. "Ich weiß ja auch, wie es ist, mit einer Beziehung in der Öffentlichkeit zu stehen. Umso mehr schätze ich das, dass ich jetzt einfach eine Beziehung habe, wo ich auch Ruhe drin finde. Dadurch, dass es nicht in der Öffentlichkeit ist, und das tut gut", erklärte sie. Ihr Fazit: "Ich bin wirklich zufrieden und dankbar für das, was ich habe und für das Leben, das ich führe."

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Imago Vanessa Nwattu bei der RTLZWEI-Premiere von Der Promihof auf dem Gertrudenhof

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Imago Vanessa Nwattu bei der Weltpremiere von "Manta Manta – Zwoter Teil" im Cinedom in Köln

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt"