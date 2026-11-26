Ein überraschender Neuzugang mischt die Hofgemeinschaft auf: Vanessa Nwattu (26) ist bei Der Promihof eingezogen. In der elften Folge wusste Vanessa Brahimi zunächst noch nichts von ihrer neuen Mitstreiterin. Auf dem Weg zur Bauer Bank rechnete die Realitydarstellerin damit, den Jackpot diesmal allein aufstocken zu müssen. Doch vor Ort wartete statt einer Solo-Aufgabe ihre Kollegin auf sie. Die beiden freuten sich riesig über das Wiedersehen und bewiesen anschließend auch beim Spiel Teamgeist. Gemeinsam erspielten Vanessa Nwattu und Vanessa Brahimi 12.000 Euro für den Jackpot. Danach durfte die Neue bei einem Rundgang das Gelände kennenlernen. Im Schlafsaal erfuhr sie schließlich, wie sich ihre Mitbewohner nachts aufgeteilt haben. Die vielen gemeinsamen Schlafplätze sorgten bei Vanessa für großes Erstaunen. Schließlich leben die Promis erst seit wenigen Tagen zusammen und haben sich trotzdem schon auffallend eng zusammengefunden.

Matthias Mangiapane (43) führte Vanessa über den Hof und brachte sie dabei unverblümt auf den neuesten Stand. Die gemeinsamen Nachtlager der Bewohner taufte er kurzerhand "Bumshöhlen". Anschließend erklärte er ihr, wer inzwischen mit wem das Bett teilt: Zoe Müllner und Marc-Robin Wenz schlafen zusammen, ebenso Christian Lell (42) und Julia Römmelt (32) sowie Vanessa Brahimi und Kevin Njie (30). Jasmin Sainabou Jaegers (28) und Fabian Hesdahl (29) haben sich für ihre Nächte sogar einen etwas abgeschiedeneren Platz in der Scheune gesucht. Vanessa Nwattu zeigte sich angesichts dieser Konstellationen überrascht. Dass nach so kurzer gemeinsamer Zeit bereits so viel Nähe zwischen den Bewohnern entstanden ist, hatte sie offenbar nicht erwartet. "Schon krass irgendwie", stellte sie bei der Führung fest. Matthias hatte dem Neuzugang damit gleich reichlich Gesprächsstoff für die ersten Stunden auf dem Hof geliefert.

Vanessa war bereits vor dem Staffelstart als Kandidatin von "Der Promihof" angekündigt worden. Laut der ursprünglichen Castbekanntgabe sollte sie gemeinsam mit Christina Dimitriou (34) ein Duo bilden. Auch andere Teilnehmer waren zunächst in Konstellationen vorgestellt worden, die mit den heutigen Schlafgemeinschaften wenig zu tun haben. Kevin ging mit Suki Tegan ins Rennen, während Julia an der Seite von René Dost (58) startete. Marc-Robin wurde als Teampartner von Christian angekündigt, der inzwischen Julia nähergekommen ist und mit ihr das Bett teilt. Vanessa Brahimi wiederum bildete ursprünglich mit Zoe ein Team. Diese verbringt ihre Nächte nun an Marc-Robins Seite. Zwischen den angekündigten Zweierteams und den inzwischen entstandenen Verbindungen auf dem Hof hat sich somit einiges verändert. "Der Promihof" – neue Folgen donnerstags ab 22:15 Uhr bei RTL ZWEI und bereits sieben Tage vorab auf RTL+.

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RTLZWEI Vanessa Nwattu, "Der Promihof"-Teilnehmerin 2026

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RTLZWEI Vanessa Nwattu und Vanessa Brahimi freuen sich bei "Der Promihof"

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