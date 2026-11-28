Für Vanessa Nwattu (26) geht es nach einer ausgelassenen Partynacht direkt wieder an die Arbeit. Obwohl sie gerade einmal drei Stunden geschlafen hat, steht die Realitydarstellerin heute schon früh mit gepacktem Koffer bereit. Um 7:00 Uhr macht sie sich auf den Weg nach Berlin. Einen Einblick in ihren morgendlichen Aufbruch gibt Vanessa ihren Fans in ihrer Instagram-Story. Kurz vor acht Uhr teilt sie ein Video, in dem sie sich zusammen mit einer weiteren Person im Aufzugspiegel filmt. Warum sie trotz der kurzen Nacht bereits wieder unterwegs ist, erklärt die Influencerin mit einem vertrauten Spruch: "Wer feiern kann, kann auch arbeiten. Das hat meine Mama damals schon immer gesagt." Die Lebensweisheit ihrer Mutter nimmt sich Vanessa offenbar auch bei ihrem heutigen Arbeitstrip zu Herzen.

Ihre Begleitung knüpft im Clip unmittelbar daran an: "Und deswegen fliegen wir jetzt nach Berlin mit 3 Stunden Schlaf." Eine Texteinblendung unterstreicht, wie zeitig die Reise beginnt. "7:00 Auf nach Berlin" steht dort in großen Buchstaben. Vanessa lässt sich den Schlafmangel während der kurzen Aufnahme allerdings kaum anmerken. Sie wirkt entspannt und scheint die Situation mit Humor zu nehmen. Zum Ende des Videos hält sie lächelnd den Daumen nach oben. Was sie beruflich in die Hauptstadt führt, behält die Realitydarstellerin, die aktuell bei Der Promihof zu sehen ist, zunächst für sich. Weder zu ihrem anstehenden Termin noch zu ihrer Begleitung nennt sie nähere Einzelheiten. Damit bleibt für ihre Community vorerst offen, welches Programm nach der frühen Anreise auf Vanessa wartet und wie lange sie sich in Berlin aufhalten wird.

Bei ihrem Reiseoutfit setzt Vanessa auf bequeme Kleidung. Ein graues Kapuzenoberteil kombiniert sie mit einer weiten Jogginghose in der gleichen Farbe. Darüber trägt sie einen langen braunen Mantel in Felloptik, der den gemütlichen Look ergänzt. Dazu wählt sie flache Schuhe in einem beigebraunen Ton. Ihre dunklen Haare sind zu einem hohen Dutt zusammengesteckt, große goldfarbene Kreolen setzen einen auffälligen Akzent. Auch ihr Gepäck ist im Spiegelvideo gut zu erkennen: Vor Vanessa steht ein großer taupefarbener Rollkoffer mit ausgezogenem Griff. Darauf hat sie eine helle Handtasche und weitere Reiseutensilien abgelegt. Mit ihrem Koffer an der Seite und dem Daumen nach oben zeigt sie sich trotz der wenigen Stunden Schlaf bereit für den bevorstehenden Flug in die Hauptstadt.

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Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Januar 2026

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