Nach PBB: Anouschka Renzi findet Nikola Grey "zauberhaft"

Bei Promi Big Brother verbrachte Anouschka Renzi (62) mehrere Tage lang ihre Zeit mit Nikola Grey (30) und dessen Ehefrau Kim Virginia Grey (31). Nun überrascht die Schauspielerin mit einem positiven Urteil. Im Gespräch mit Promiflash zeigt sie sich ausgesprochen angetan von Nikola – obwohl das Ehepaar außerhalb des Containers immer wieder in der Kritik stand. Während der gemeinsamen Zeit habe sie sich ihre ganz eigene Meinung gebildet und vor allem positive Erfahrungen gemacht. Besonders Nikolas Umgang mit ihr sei ihr in Erinnerung geblieben. "Trotzdem finde ich ihn irgendwie zauberhaft. Er ist sehr lieb. Er hat sich mir gegenüber liebevoll und respektvoll verhalten", schwärmt sie. Damit zeichnet Anouschka ein deutlich wohlwollenderes Bild, als es die öffentliche Kritik am Ehepaar Grey zuletzt vermuten ließ.

Von den Kontroversen rund um Kim und Nikola hatte Anouschka vor ihrem Einzug nur wenig mitbekommen. Selbst die Geschichte um eine angeblich vorgetäuschte Schwangerschaft war ihr kaum bekannt. Wie sie im Gespräch mit Promiflash erklärte, beschäftige sie sich außerhalb eigener Reality-TV-Auftritte nicht ständig mit der Szene. Kim fand sie durchaus sympathisch, deren ausgeprägte Präsenz sei ihr allerdings zeitweise auf die Nerven gegangen. An der Feuerstelle habe die Influencerin ausgiebig geredet, und sobald Nikola dazukam, hätten die beiden ihre Gespräche munter fortgesetzt – und damit reichlich Sendezeit gefüllt: "Ich mag Kim, aber sie ging mir auch auf die Nerven, weil sie so viel Raum eingenommen hat." Da sie mit Kim nie länger gesprochen habe, könne sie sich allerdings kein umfassendes Urteil über sie erlauben.

Bei Nikola erkennt die Schauspielerin mehrere Facetten: Sie hält ihn für einen erfahrenen Realityprofi, der durchaus wisse, wie sein respektvoller Umgang mit der ältesten Bewohnerin beim Publikum ankommen könnte. Ihr gegenüber sei er dennoch stets freundlich und zuvorkommend gewesen. Anders als bei Auseinandersetzungen mit anderen Bewohnern habe Nikola sie weder angepöbelt noch respektlos behandelt. Darüber hinaus beeindruckt Anouschka auch sein Leben vor dem Einstieg ins Reality-TV: seine früheren Tätigkeiten, seine vielseitigen Interessen und die zahlreichen Reisen, die er unternommen hat. "Wenn ich sehe, was Nikola vor seiner Reality-TV-Zeit gemacht hat, wofür er sich interessiert und wie viel von der Welt er bereist hat, finde ich ihn toll", schwärmt sie gegenüber Promiflash.

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Joyn Anouschka Renzi bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Nikola und Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother"

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Joyn Nikola Grey massiert Anouschka Renzis Füße bei "Promi Big Brother"