Anouschka will Harem mit ihr & Nikola: Kim Virginia feiert's

Anouschka Renzi (62) kam im Promi Big Brother-Container eine Idee der besonderen Art. Nachdem die Schauspielerin einen Schwächeanfall erlitten hatte, kümmerte sich Mitbewohner Nikola Grey (30) rührend um sie und massierte ihre Füße. Daraufhin witzelte sie, zu Nikola und dessen Ehefrau Kim Virginia Grey (31) nach Dubai ziehen zu wollen. Ihre Idee: Zu dritt könnte man einen Harem gründen. Anouschka würde im Haushalt anpacken und im Gegenzug häufiger in den Genuss von Fußmassagen kommen. Promiflash fragte während einer Pressekonferenz bei Kim nach. Von Eifersucht war keine Spur zu sehen, und die Influencerin reagierte euphorisch: "Super! Anouschka ist bei uns immer herzlich willkommen. Mit Anouschka teile ich meinen Mann. Hier habt ihr es zuerst gehört: Wir machen einen Harem."

Im Beisein von Promiflash ließ die Reality-TV-Bekanntheit keinen Zweifel daran, wie eng sie ihrem Partner verbunden ist. Kim betonte, dass sie ihm natürlich den Sieg von "Promi Big Brother" am meisten gönnt. "Ich bin total besessen von meinem Mann. Das ist klar, sonst hätte ich ihn nicht geheiratet. Natürlich hoffe ich, dass er gewinnt. Er ist der herzensgütigste Mensch, den ich jemals kennengelernt habe", schwärmte die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin entzückt. Neben Nikola zählt aber auch Anouschka zu ihren Favoritinnen. "Aber auch die anderen sehe ich weit vorne. Ich finde, der Cast ist insgesamt richtig stark und besteht aus vielen tollen Menschen", behauptete Kim und führte aus: "Redo sehe ich ganz weit vorne und Nina finde ich ebenfalls toll." Sie gönnt fast allen den Sieg, außer Ex-Fußballer Christian Lell (42).

Neben dem Haremthema lieferte Nikola auch noch unbeabsichtigt eine Steilvorlage fürs Netz. Vor und während der freien Trauung bei "Promi Big Brother" ging seine Mimik viral: Kopfschütteln, große Augen und ein verzogenes Gesicht. Kim nahm es gelassen und verriet im Promiflash-Gespräch sogar, was sie davon hält, dass ihr Mann ein Meme wurde: "Ich kenne ihn und weiß, wie seine Reaktionen gemeint sind. Natürlich ist es lustig und ich kann auch nachvollziehen, warum diese Memes entstanden sind. Ich finde sie selbst witzig, aber ich weiß eben auch, wie er es gemeint hat. Alles halb so wild." Den Hate und die Sorgen einiger Zuschauer winkte sie ab: "Das war eher Unglaube darüber, was da Krasses aufgebaut wurde. Was da auf einmal hingestellt wurde, von dem wir gar nichts wussten. Das bedeutete nicht, dass er keinen Bock hatte zu heiraten."

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Joyn Nikola und Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother"

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Joyn Nikola Grey massiert Anouschka Renzis Füße bei "Promi Big Brother"

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Joyn Nikola und Kim Virginia Grey, "Promi Big Brother"-Trauung