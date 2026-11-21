Kim Virginia Grey (31) bleibt weiterhin von der Bildfläche verschwunden: Auf Instagram ist die Realitydarstellerin nach wie vor nicht zu finden. Warum sie sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, ist bislang nicht bestätigt. Ihr einstiger bester Freund Leon Shankara hat nun allerdings eine ganz eigene Theorie. Im Interview mit Promiflash bei "The Ultimate Hype" brachte der Social-Media-Star, der auch als Promi-Schamane bekannt ist, eine eher ungewöhnliche Erklärung ins Spiel. Er hält es für möglich, dass die Kräfte seiner Vorfahren etwas mit Kims Abtauchen zu tun haben könnten. "Vielleicht wirkt einfach die Magie", mutmaßte Leon im Gespräch. Damit spielt er auf die Energie und die spirituelle Kraft seiner Ahnen an. Leon hält es demnach für möglich, dass diese Kräfte mit Kims aktuellem Offline-Status zusammenhängen. Belegen kann er diese Verbindung allerdings nicht. Fest steht lediglich, dass die Reality-TV-Bekanntheit derzeit keine öffentliche Instagram-Präsenz hat. Warum Kim ihr Profil deaktiviert hat und ob sie selbst eine Rückkehr auf die Plattform plant, bleibt weiterhin offen.

Im Gespräch mit Promiflash führte Leon seine Sichtweise noch genauer aus. "Ich habe ihr ja viel von meiner Energie gegeben. Viel von meinen Ahnen, die Magie meiner Ahnen mit ihr geteilt, bis sie uns dann verraten hat. Und das mögen halt meine Ahnen gar nicht. Da muss ich gar nicht viel tun. Und dann kommt Gerechtigkeit. Und die sehen wir jetzt vielleicht gerade", erklärte er. Außerdem stellte der Schamane eine Verbindung zu Kims Bedürfnis nach Aufmerksamkeit her: "Dann fällt dein Leben manchmal so ein bisschen auseinander. Ich meine, ihr ganzer Lebensinhalt ist ja gesehen werden, stattfinden. Und das tut sie gerade nicht." Zudem ist er der Ansicht, immer mehr Menschen würden hinter Kims Fassade blicken und sie als "mehr Fake als real" wahrnehmen. Einen nachweisbaren Auslöser für ihre Social-Media-Pause nennt der Realitystar jedoch nicht. Ob seine spirituelle Erklärung tatsächlich etwas mit Kims Verschwinden aus der Öffentlichkeit zu tun hat, ist daher unklar.

Kims verschwundenes Instagram-Profil sorgt nicht zum ersten Mal für Gesprächsstoff. Bereits vor rund fünf Wochen rückte der fehlende Account in den Fokus – damals im Zusammenhang mit offenen Fragen rund um die Reality-TV-Bekanntheit und ihren Ehemann Nikola Grey (30). Das Paar hatte nämlich ein Beweisvideo angekündigt, mit dem es Anschuldigungen gegen beide aus der Welt schaffen wollte. Während ihrer Teilnahme an Promi Big Brother erklärte Kim, dass sie das entsprechende Material im Container nicht zeigen könne, da sie dort kein Handy habe. Wann und auf welchem Weg das angekündigte Video veröffentlicht werden sollte, war zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Auch später gab es über Kims Instagram-Account zunächst keine Aufklärung, denn das Profil ist weiterhin deaktiviert. Dadurch rückt nun erneut die Frage in den Vordergrund, weshalb sich die Social-Media-Bekanntheit momentan nicht auf der Plattform zeigt. Eine bestätigte Antwort darauf liegt bisher nicht vor.

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Joyn Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Nikola und Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother"

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