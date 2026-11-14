Nach PBB: Anouschka Renzi feiert ihr Bühnendebüt in Dresden

Anouschka Renzi (62) zieht es nach ihrer Zeit im TV-Container direkt wieder ins Rampenlicht der Theaterbühne: Nur vier Wochen nach ihrem Auszug aus Promi Big Brother steht die Schauspielerin ab Donnerstag in der Dresdner Comödie auf den Brettern, die die Welt bedeuten, und holt damit einen Auftritt nach, auf den sie ganze 15 Jahre warten musste. In der Seniorenkomödie "Villa Sonnenschein - Sex und Crime im Altersheim" schlüpft Anouschka in die Rolle der Gustel, einer garstigen, aber grundehrlichen Seniorin, die gemeinsam mit Hubert, Carlotta und Pfleger Felix den kriminellen Machenschaften der Heimleitung auf die Schliche kommt. Obwohl diese Figur für die Darstellerin absolutes Neuland darstellt, blickt die gebürtige Berlinerin ihrem ersten Gastspiel in der sächsischen Landeshauptstadt voller Vorfreude entgegen: "Ich freue mich auf Dresden, auf lange Spaziergänge an der Elbe und darauf, dass ich mein Bühnendebüt in dieser wundervollen Stadt endlich nachholen kann!", schwärmte sie laut Tag24.

Mit der resoluten Gustel wagt sich die TV-Bekanntheit an einen Charakter, der sich radikal von ihren bisherigen Theaterrollen abhebt: War sie bislang vor allem als vornehme Dame gebucht, mimt sie nun eine schlagfertige Giftspritze, die mit ihrer spitzen Zunge das gesamte Altersheim aufmischt. Genau dieser drastische Imagewechsel bereitet dem Ex-Containerstar offensichtlich riesigen Spaß. "Das erste Mal darf ich mal völlig gegen meinen üblichen Typ anspielen: endlich mal keine edle Salondame, sondern eine alte, garstige, aber ehrliche Omi mit viel Humor", berichtete Anouschka begeistert. Langweilig wird es für die Vollblutschauspielerin aber auch nach dem Dresdner Intermezzo keineswegs, denn ihr Terminkalender ist bereits prall gefüllt: Im Sommer steht sie beim "Piraten Open Air" in Grevesmühlen auf der Bühne, bevor ab dem Herbst ein Engagement am Theater Braunschweig folgt und sie 2027 schließlich in Essen für den Film "Wohin mit den Alten" vor die Kamera tritt.

Dass Anouschka erst jetzt ihr Debüt in der Elbmetropole feiert, hat eine pikante Vorgeschichte: Eigentlich hätte sie bereits im Jahr 2011 bei den Dresdner Zwingerfestspielen im Stück "Die Mätresse des Königs" glänzen sollen, doch das Projekt platzte seinerzeit kurzfristig, weil es zwischen der Schauspielerin und dem damaligen Regisseur Dieter Wedel gewaltig krachte. "Ich hatte mich total mit Wedel verkracht", blickte Anouschka auf das damalige Zerwürfnis zurück. Eineinhalb Jahrzehnte später erhält sie nun endlich die späte Chance, das Dresdner Publikum doch noch von ihrem Können zu überzeugen – auch wenn sie statt einer vornehmen Königsgattin diesmal eine Figur verkörpert, die komplett mit ihrem gewohnten Rollenbild bricht.

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Imago Anouschka Renzi im Bayerischen Hof in München, 2024

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Joyn / Marc Rehbeck Anouschka Renzi, Promi-BB-Kandidatin 2026

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