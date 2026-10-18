Rippenverletzung zwingt Mauricio Umansky zum Show-Ausstieg

Für Mauricio Umansky (56) ist das Abenteuer in der Fox-Realityshow "Special Forces: World's Toughest Test" früher als geplant zu Ende gegangen. In der am 15. Oktober ausgestrahlten Folge stieß der Unternehmer am fünften Tag des anspruchsvollen Trainings in Malaysia an seine körperlichen Grenzen. Starke Rippenschmerzen und der Verdacht auf eine Verstauchung machten ihm so sehr zu schaffen, dass er kaum noch den Weg zur nächsten Aufgabe bewältigen konnte. Noch bevor eine besonders kräftezehrende Chemiewaffen-Simulation begann, entschied sich der Realitystar schließlich für den freiwilligen Ausstieg. An der Herausforderung hatte er gemeinsam mit seiner Tochter Alexia Umansky (30) teilgenommen. Sie musste die Schmerzen ihres Vaters hautnah miterleben und signalisierte ihm schließlich mit einem liebevollen Nicken und einem erhobenen Daumen, dass sie seine Entscheidung, die Show zu verlassen, unterstützte.

Bei der bevorstehenden Übung sollten die verbliebenen elf Promis an ihre Grenzen gebracht und mit extremem Unbehagen sowie körperlichen Schmerzen konfrontiert werden. Mauricio befürchtete jedoch, dass Husten und Atemprobleme seine ohnehin angeschlagene Rippe weiter belasten könnten. Deshalb wandte er sich mit einer klaren Entscheidung an das Team. "Staff, ich muss freiwillig aussteigen. Körperlich kann ich nicht mehr weitermachen", erklärte er in "Special Forces: World's Toughest Test". Mitarbeiter Jovon "Q" Quarles hakte daraufhin nach und machte Mauricio bewusst, dass seine Tochter Alexia den Wettbewerb anschließend allein fortsetzen müsste. Erst nachdem sie ihm ihr Einverständnis signalisiert hatte, besiegelte der Unternehmer seinen Abschied endgültig. "Ich kann nicht mehr weitermachen. Danke für alles", sagte er zum Abschied. Damit endete Mauricios Teilnahme an der Militärshow vorzeitig.

Für Alexia war der Abschied ihres Vaters alles andere als leicht. Wie sehr sie sein Ausscheiden mitnahm, machte sie in der Sendung deutlich: "Ich glaube, niemand möchte seinen Vater unter Schmerzen sehen. Einen Vater in einer verletzlichen Lage zu erleben, erschüttert einen." Trotz ihrer Traurigkeit entschied sie sich, den Wettbewerb ohne Mauricio fortzusetzen und die Herausforderung auf eigene Faust anzunehmen. "Es ist schwer, sich eine Welt vorzustellen, in der mein Vater den Parcours verlässt, aber wenn das passiert, möchte ich mich vor allem selbst überraschen und mich selbst entdecken", erklärte sie. Nach dem Ausstieg des Unternehmers waren noch zehn Prominente im Rennen. Die bevorstehenden Prüfungen muss Alexia nun ohne die direkte Unterstützung ihres Vaters bewältigen.

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Getty Images Mauricio Umansky, Unternehmer

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Instagram / alexiaumansky Alexia und Mauricio Umansky

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Getty Images Alexia und Mauricio Umansky bei der Premiere von "Buying Beverly Hills" in West Hollywood, 2. November 2022