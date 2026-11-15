Nach Kritik an Mauricio hält Alexia Umansky zu ihrem Vater

Alexia Umansky (30) stellt sich nach Kritik an Mauricio Umanskys (56) Reaktion schützend vor ihren Vater. In der Fox-Realityshow "Special Forces: World's Toughest Test" hatte die Tochter des Immobilienunternehmers zum ersten Mal vor der Kamera über einen sexuellen Übergriff gesprochen, der sieben Jahre zurückliegt. Einige Zuschauer bemängelten anschließend, dass Mauricio seine Tochter in diesem emotionalen Moment nicht umarmte. Zum Staffelfinale reagiert Alexia jetzt im Interview mit dem Magazin Us Weekly auf die Kritik. "Ich möchte nur, dass ganz klar ist, dass mein Vater mich sehr gut kennt und ich in diesem Moment keine Umarmung gewollt hätte, besonders nicht in einem Raum voller anderer Menschen", stellt sie klar. Der Realitystar habe ihr zwar die Hand entgegengestreckt, doch sie habe mit einem erhobenen Daumen signalisiert, dass sie keine weitere Annäherung brauche. Eine Umarmung hätte sie in dieser Situation nur noch mehr aufgewühlt. Für Alexia war das Verhalten ihres Vaters daher kein Zeichen mangelnder Anteilnahme. Vielmehr habe Mauricio genau verstanden, welche Form der Unterstützung sie in diesem Augenblick benötigte.

Alexia betonte, Mauricio habe die Situation genauso gehandhabt, wie sie es gebraucht habe. Er habe den Moment nicht auf sich bezogen, sondern ihr einfach zugehört. Genau diese Zurückhaltung sei für sie unterstützend und heilsam gewesen. "Er hörte zu, und das war alles, was ich sowohl von meiner Mutter als auch von meinem Vater brauchte. Das war sehr heilsam für mich", erklärte sie gegenüber Us. In der betreffenden Folge hatte Alexia erzählt, dass sie während einer Reise mit Freunden nach zu viel Alkohol ins Bett gebracht worden sei. Als sie aufwachte, sei ihr klar geworden, dass etwas geschehen war. Danach habe sie sich völlig zum Objekt gemacht gefühlt und lange Schmerz sowie Wut in sich getragen. Ihren Eltern hatte sie bis dahin nichts davon erzählt. Sie sei nicht bereit gewesen und habe befürchtet, dass ihr Schmerz auch ihre Familie belasten würde. Besonders das spätere Gespräch mit ihrer Mutter Kyle Richards (57) habe ihr schließlich eine Last genommen, die sie zuvor kaum wahrgenommen hatte.

Mauricio und Alexia waren gemeinsam bei "Special Forces: World's Toughest Test" angetreten und unterstützten sich während der extremen Aufgaben in Malaysia gegenseitig. Mauricio musste das Training allerdings vorzeitig abbrechen. Er hatte starke Schmerzen an den Rippen, es bestand der Verdacht auf eine Verstauchung. Alexia bestärkte ihn damals mit einem liebevollen Nicken und einem erhobenen Daumen in seiner Entscheidung. Die beiden verständigten sich also schon damals ohne Worte, ähnlich wie bei dem Gespräch, über das nun diskutiert wird. Alexia selbst hielt dagegen bis zum Finale durch. Gemeinsam mit Candace Cameron Bure (50) und Collin Gosselin bestand sie den anspruchsvollen Test. Gleich danach lieh sie sich ein Handy, um bei ihrer Familie anzurufen. Wie sie erzählt, fingen daraufhin alle an zu weinen.

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Getty Images Alexia und Mauricio Umansky bei der Premiere von "Buying Beverly Hills" in West Hollywood, 2. November 2022

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Getty Images Realitystar Kyle Richards mit ihrer Tochter Alexia Umansky

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