Mauricio Umansky knutscht mit Unbekannter in Monte Carlo

Mauricio Umansky (56) hat diesen Sommer offenbar viel Spaß – zumindest ist das aus dem Video zu schließen, das TMZ jetzt veröffentlicht hat. Darauf ist der Realitystar in Monte Carlo beim Knutschen mit einer unbekannten Blondine im Bikini zu sehen. Die beiden turtelten auf einem schwimmenden Steg im Monte Carlo Beach Club, lagen eng beieinander in der Sonne und zeigten dabei jede Menge Zärtlichkeiten. Laut Augenzeugen sollen sich die zwei rund 30 Minuten lang auf dem Steg aufgehalten haben.

Wer die mysteriöse Dame an Mauricios Seite ist, bleibt bislang unklar. Eines steht laut TMZ jedoch fest: Es handelt sich nicht um Reality-TV-Kollegin Lala Kent (35). Zwischen Mauricio und Lala hatte es noch vor wenigen Monaten öffentlichen Zoff gegeben – Auslöser war eine Direktnachricht, in der es um ein gemeinsames Kaffeetreffen ging.

Seit seiner Trennung von Kyle Richards (57) ist Mauricio offenbar aktiv auf Partnersuche. Die beiden waren viele Jahre miteinander verheiratet und haben drei Töchter zusammen. Mauricio ist vor allem durch die Realityshow The Real Housewives of Beverly Hills einem breiten Publikum bekannt, in der er gemeinsam mit seiner Ex zu sehen war. Der gebürtige Mexikaner feierte zuletzt im Juni seinen 56. Geburtstag.

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Getty Images Mauricio Umansky, Unternehmer

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Getty Images Mauricio Umansky, Unternehmer

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Imago Beim QVC Red Carpet Style Event in Los Angeles: Kyle Richards mit Ehemann Mauricio Umansky