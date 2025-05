So klappt das Co-Parenting von Kyle Richards und Mauricio

Kyle Richards (56) sprach am Montagabend bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Beverly Hills offen über ihr aktuelles Verhältnis zu ihrem getrennt lebenden Ehemann Mauricio Umansky (54). Gegenüber dem People Magazine betonte die "Real Housewives of Beverly Hills"-Darstellerin, wie gut das Co-Parenting mit Mauricio funktioniere. "Mauricio und ich verstehen uns wirklich gut. Wir wollen beide nur das Beste füreinander", erklärte Kyle und machte deutlich, dass sie auch nach der Trennung weiterhin als Team für ihre vier Töchter da sind. Obwohl ihre Trennung bereits im vergangenen Jahr öffentlich wurde, treffen sie wichtige Entscheidungen nach wie vor gemeinsam – zum Wohl ihrer Familie.

Der Reality-TV-Star betonte, dass sie und Mauricio schon immer beste Freunde gewesen seien – ein entscheidender Faktor für das funktionierende Co-Parenting, wie Kyle erklärte. "Wir sind sehr gute Freunde, und das hilft uns natürlich enorm", sagte sie im Interview. Für ihre Töchter sind sie bei wichtigen Anlässen wie Abschlussfeiern oder Geburtstagen stets gemeinsam präsent. Nach der Trennung hätten die Mädchen rückblickend sogar Erleichterung verspürt, so Kyle. Sie berichtete außerdem von offenen Gesprächen im Familienalltag und zeigte sich stolz auf die emotionale Reife ihrer Kinder: "Sie sind alt genug, um zu verstehen, dass nicht immer alles perfekt läuft – und wissen trotzdem, dass sie geliebt werden."

Abseits von Familienentscheidungen sprach Kyle auch offen mit ihren Töchtern über persönliche Themen – etwa, als nach der letzten Staffel der Reality-Show Gerüchte über ihre Sexualität aufkamen. Sie habe das Gespräch mit ihren vier Mädchen bewusst gesucht, um transparent mit den Spekulationen umzugehen. "Für mich als Mutter war es wichtig, dass meine Kinder wissen: Sie können mit schwierigen Themen jederzeit zu mir kommen – und werden immer bedingungslos geliebt", erklärte sie im exklusiven Interview mit People Magazine. Gerade im privaten Umfeld zeigt sich Kyle Richards oft verletzlich und nahbar. Ihre Töchter bezeichnet sie liebevoll als ihre "besten Freundinnen" – und schwärmte von dem Rückhalt, den sie im vergangenen Jahr durch sie erfahren habe.

Getty Images Kyle Richards und Mauricio Umansky bei einem Event, 2013

Instagram / kylerichards18 Mauricio Umansky (links) und Kyle Richards (mitte) mit ihrer Familie

