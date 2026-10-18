Schlagerstar Michelle sah ein Geistermädchen an ihrem Bett

Michelle (54) hat in ihrem früheren Zuhause Dinge erlebt, die sie bis heute nicht loslassen. In einer Folge des Podcasts "Ungefiltert on fire" berichtete die Sängerin von unheimlichen Begegnungen in der Nacht, als sie noch mit ihren Kindern in dem Haus lebte. Wiederholt sei ein Mädchen vor ihrem Bett erschienen, etwa acht bis zehn Jahre alt, mit blonden Locken und einem weißen Nachthemd. Die Gestalt habe fröhlich gewirkt und einen Kuchen in den Händen gehalten. Offenbar habe sie Michelle dazu bewegen wollen, den Kuchen anzunehmen. Für die Musikerin stand fest, dass sie eine Verstorbene vor sich hatte – und sie habe mit großer Angst reagiert. Zitternd zog sie sich die Bettdecke über den Kopf. "Und das war für mich richtig gruselig, (…) ganz normale Reaktion", schilderte sie im Podcast ihre damaligen Gefühle.

Doch das Mädchen mit dem Kuchen sei nicht die einzige unerklärliche Erscheinung in dem Haus gewesen. Eine weitere Gestalt sei regelmäßig durch die Schlafzimmertür gekommen und habe sich lautlos in Richtung Fenster bewegt – ohne hörbare Schritte, fast so, als würde sie rollen. "Ich habe immer nur das Profil gesehen", erinnerte sie sich. Dabei habe sie den Eindruck gehabt, dass die Erscheinung gar nicht angesprochen werden wollte. Auch das Wetter habe eine Rolle gespielt: Sobald die Gestalt am Fenster gestanden habe, habe es etwa drei Sekunden später angefangen zu regnen. Michelle vermutete deshalb, dass sie dort Schutz vor dem Regen gesucht habe. Auch ihre Kinder hätten sich gefürchtet. Ihre mittlere Tochter Marie Reim (26) habe erzählt, dass nachts ihre Kuscheltiere mit ihr sprechen würden. Die älteste Tochter habe wiederum berichtet, Michelles verstorbene Tochter Ronja sitze manchmal auf dem Boden und spiele mit Bauklötzen. Weil die Kinder schließlich Angst bekamen, habe sich die Familie dazu entschlossen, aus dem Haus auszuziehen.

Als Michelle die Erlebnisse machte, war sie bereits dreifache Mutter. Doch auch nach dem Auszug ließen sie die ungewöhnlichen Begegnungen nicht los. Sie begann, sich intensiver mit den vermeintlichen Erscheinungen und spirituellen Themen zu beschäftigen, recherchierte im Internet und absolvierte schließlich eine Ausbildung zur Heilerin. Heute hat die frühere Schlagersängerin, die bürgerlich Tanja Gisela Hewer heißt, beruflich einen ganz neuen Weg eingeschlagen. Unter ihrem Vornamen Tanja arbeitet sie als Medium und Heilerin und beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, ob Kontakt zu Verstorbenen möglich ist. Rückblickend betrachtet sie die unheimlichen Nächte in ihrem früheren Zuhause als Teil ihrer persönlichen Entwicklung und als Auslöser für ihren heutigen Beruf.

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Imago Michelle beim HeidiFest by Heidi Klum im Hofbräuhaus, München, 17. September 2026

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ActionPress / Keuenhof, Rainer Marie Reim und ihre Mama Michelle

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Imago Michelle bei "Schlagerchampions – Das grosse Fest der Besten" im Velodrom Berlin, 10. Januar 2026

Wie wirkt Michelles Geistergeschichte auf euch? Gänsehaut pur – ich würde gern noch mehr darüber erfahren Eher schwer zu glauben – dafür gibt es bestimmt eine einfache Erklärung. Ergebnis anzeigen