Michelle (54) spricht offen über die schwere Zeit nach dem Liebes-Aus mit Eric Philippi. Monate nach der Trennung von ihrem früheren Verlobten gibt die Schlagersängerin zu, wie sehr ihr das Ende der Beziehung zugesetzt hat. Vor allem in den ersten Wochen habe sie nachts kaum zur Ruhe gefunden. Gegenüber RTL verriet sie, wie sie sich in dieser Phase beholfen hat: "Inzwischen kann ich wieder einschlafen. Ich habe einfach ein Kissen umarmt und habe mir ihn vorgestellt." Besonders die Nähe des Musikers habe ihr beim Einschlafen gefehlt. Auch wenn die Nächte inzwischen wieder ruhiger sind, ist das Kapitel für die Sängerin emotional noch nicht vollständig abgeschlossen. Heute sieht Michelle ihre frühere Beziehung mit Eric offenbar deutlich differenzierter. Auch ihre Einschätzung ihres Ex-Partners fällt inzwischen zurückhaltender aus.

"'Das ist meine große Liebe' würde ich heute so nicht mehr sagen, weil das eine falsche Aussage ist. Liebe ist ein Gefühl und kein Besitz", stellte sie im Gespräch mit "Brisant" klar. Die Trennung hat tiefe Spuren hinterlassen und ihr Vertrauen erschüttert. Seitdem fragt sich die Musikerin, ob sie sich künftig noch einmal mit derselben Offenheit auf eine Beziehung einlassen kann. "Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch mal jemandem so vertrauen kann, weil mein Vertrauen doch massiv gebrochen wurde. Und wenn man so viel gibt und dann das Herz gebrochen wird, weiß ich nicht, ob ich das noch mal möchte", erklärte sie. Aktuell ist Michelle weder an einer festen Partnerschaft noch an einem unverbindlichen Flirt interessiert. Stattdessen möchte sie die Zeit nutzen, um sich ganz auf sich selbst und ihre eigenen Bedürfnisse zu konzentrieren. "Ich bin nicht jemand, der sich auslebt. Auf keinen Fall! Das Dornröschenschloss ist geschlossen. Ich will davon erst mal nichts mehr wissen", betonte sie.

Michelle und Eric schmiedeten gemeinsam Zukunftspläne und hatten sogar konkrete Vorstellungen von ihrer Hochzeit. Dass ihre Beziehung schließlich endete – Berichten zufolge soll die Trennung telefonisch erfolgt sein –, kam daher für viele überraschend. Gerade diese Art des Beziehungsendes war für die Sängerin mit einer tiefen Enttäuschung und einem großen Vertrauensverlust verbunden. Auch in der österreichischen Sendung "Café Puls" machte Michelle deutlich, dass sie für eine neue Liebe derzeit nicht bereit ist: "Ich kann mir, ehrlich gesagt, im Moment nicht vorstellen, irgendjemanden überhaupt in mein Leben zu lassen. Das geht nicht so schnell. Wenn man wirklich jemanden geliebt hat, dann funktioniert das nicht." Weiter sagte sie: "Ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt noch mal in der Lage bin, jemandem derart zu vertrauen." Nach den schmerzhaften Monaten möchte die Schlagersängerin nun "sehr, sehr, sehr lange" ohne Mann an ihrer Seite bleiben. Zunächst will sie wieder zu sich selbst finden.

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Instagram /michelle_aktuell Eric Philippi und Michelle, Schlagerstars

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Instagram / michelle_aktuell Michelle im November 2026

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