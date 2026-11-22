Wagt Michelle (54) im kommenden Jahr ein großes TV-Abenteuer? Die Schlagersängerin könnte im Januar 2027 als Kandidatin von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! nach Australien reisen. Wie Bild berichtet, soll die 54 Jahre alte Musikerin für die neue Staffel bereits fest eingeplant sein. Offiziell hält RTL die Besetzung der beliebten Realityshow allerdings noch unter Verschluss. Sollte Michelle tatsächlich ins Dschungelcamp einziehen, könnte sich die Teilnahme für sie finanziell besonders lohnen. Dem Bericht zufolge soll der Sängerin für das Abenteuer eine außergewöhnlich hohe Gage winken. Diese soll sogar zu den höchsten Gagen gehören, die in der Geschichte der Sendung gezahlt wurden. Eine konkrete Summe nennt das Blatt allerdings nicht. Einen genauen Starttermin für die kommende Staffel hat der Sender bislang ebenfalls noch nicht bekannt gegeben.

Eine Bestätigung von RTL gibt es bislang nicht. Auf Nachfrage von Bild hielt sich eine Sprecherin des Senders bedeckt: "Spekulationen über Teilnehmer des neuen Dschungelcamps kommentieren wir nicht." Fest steht dagegen bereits, dass sich die Fans Anfang 2027 auf ein besonders ausgedehntes Dschungelabenteuer einstellen können. RTL plant nämlich die bislang längste Staffel der Realityshow. Wie viele Tage die Kandidaten im Camp durchhalten müssen, steht allerdings noch nicht fest. Sollte Michelle tatsächlich dabei sein, würde mit ihr eine der bekanntesten Stimmen der deutschen Schlagerszene in den Dschungel einziehen. Seit mehr als 30 Jahren zählt sie zu den bekanntesten Sängerinnen ihres Genres in Deutschland. 2001 durfte sie sogar beim Eurovision Song Contest antreten und Deutschland mit ihrem Song "Wer Liebe lebt" vertreten.

Hinter Michelle liegt eine Zeit voller Veränderungen. Im Februar 2026 verabschiedete sie sich mit einem großen Konzert in Berlin von ihren Fans. Seitdem tritt sie wieder vermehrt unter ihrem bürgerlichen Namen Tanja Hewer auf. Auch optisch begann die Sängerin ein neues Kapitel: Ihre lange blonde Mähne gehört der Vergangenheit an, stattdessen trägt sie mittlerweile kurze Haare. Zudem beschäftigt sie sich inzwischen mit dem Thema spirituelle Heilung. Turbulent verlief zuletzt auch ihr Liebesleben. 2023 hatte Michelle ihre Beziehung mit Sänger Eric Philippi öffentlich gemacht. Der deutliche Altersunterschied zwischen den beiden sorgte für öffentliche Diskussionen. Bei ihrem Abschiedskonzert hielt Eric schließlich vor Tausenden Fans auf der Bühne um ihre Hand an – und Michelle sagte Ja. Doch das Glück währte nicht lange: Nur wenige Monate später zerbrach die Beziehung.

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Instagram / michelle_aktuell Michelle in einem Reel auf ihren Kanal 2026

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Imago Michelle bei "Schlagerchampions – Das grosse Fest der Besten" im Velodrom Berlin, 10. Januar 2026

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