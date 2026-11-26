Michelle (54) hat nach dem Liebes-Aus mit Eric Philippi nun versöhnliche Worte an ihren Ex-Verlobten gerichtet. Im RTL-Magazin "Exklusiv" sprach die Schlagersängerin jetzt ausführlich über das Ende ihrer Beziehung. Dabei machte sie deutlich, dass sie ihrem einstigen Partner trotz der großen Enttäuschung nichts Schlechtes wünscht. Zuvor hatte Michelle offen geschildert, wie schmerzhaft sie die Trennung und vor allem Erics Vorgehen beim Beziehungsende erlebt hatte. Seine Entscheidung traf sie völlig unvorbereitet. Auf die Frage, was sie dem Musiker heute mit auf den Weg geben würde, sagte sie: "Find zu dir selber! Finde dich!" Einen öffentlichen Rosenkrieg möchte Michelle aus dem Liebes-Aus allerdings nicht machen.

Wie Michelle in der RTL-Sendung erzählte, machte Eric völlig überraschend per Telefon Schluss. "Ich habe nur 'Ok, Ciao' gesagt und habe erst mal aufgelegt", erinnerte sie sich an ihre erste Reaktion. Der Moment habe sie regelrecht umgehauen: "Ich habe mich gefühlt, als wenn ich überfahren wurde." Unterstützung fand die Sängerin sofort bei ihrer besten Freundin, die sie direkt anrief. "Sie hatte Zigaretten, Cola, Alkohol und Süßigkeiten dabei und war innerhalb von 15 Minuten da. Das hat mir erst mal geholfen", berichtete Michelle. Am meisten habe sie jedoch nicht die Trennung selbst verletzt. "Das Schlimme war nicht, dass er sich getrennt hat, sondern die Art und Weise. Dass man einen Menschen so wegwirft, nach so einem Antrag. Wie kann er mich so wegschmeißen? Damit kam ich gar nicht zurecht", gestand sie.

Die Trennung von Michelle und ihrem fast 25 Jahre jüngeren Verlobten war im Mai 2026 bekannt geworden. Zuvor hatten die beiden ihr Liebesglück öffentlich gezeigt und sogar gemeinsame Zukunftspläne geschmiedet. Umso härter traf die Sängerin dann das plötzliche Aus. Doch statt weiterhin Groll zu hegen, scheint Michelle inzwischen ihren Frieden mit der Situation zu finden. Ob sie noch weitere Details über das überraschende Beziehungsende preisgeben wird, bleibt abzuwarten. Für Michelle könnte nämlich schon bald ein neues Kapitel beginnen: Laut Bild könnte die Sängerin mit anderen prominenten Kandidatinnen schon bald ins Dschungelcamp ziehen.

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Imago Michelle beim HeidiFest by Heidi Klum im Hofbräuhaus, München, 17. September 2026

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Brigitte Dummer / Future Image Eric Philippi und Michelle im Juli 2023

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