"Schlechter Scherz": Laura Müller erntet Spott für XXL-Busen

Laura Müller (26) bringt das Netz mal wieder zum Brodeln – und das ganz ohne Worte. Seit ihrer Brustvergrößerung präsentiert die Reality-TV-Bekanntheit ihren rund 520.000 Instagram-Followern in schöner Regelmäßigkeit ihr Dekolleté, das mittlerweile beeindruckend weit nach oben ragt. Doch statt Komplimenten hagelt es ganz andere Reaktionen: Unter ihren aktuellen Beiträgen sammeln sich reihenweise spöttische und teils beleidigende Kommentare. Das Ergebnis des Eingriffs wirke laut einem Follower schlicht "wie ein schlechter Scherz", wohingegen ein anderer vorschlägt, Laura hätte sich "lieber Hirn einpflanzen lassen sollen". Charmant geht anders – doch die Influencerin lässt sich davon bislang nicht beirren. Zu den abwertenden Reaktionen hat sie sich noch mit keiner Silbe geäußert. Stattdessen läuft ihr Content einfach weiter – XXL-Dekolleté inklusive.

Bei der Kritik, die einige Follower unter ihren Fotos äußern, wird es stellenweise ziemlich deftig. "Wie aufgeschraubte Tupperdosen" wirke Lauras neue Oberweite, schreibt ein Nutzer ohne jede Hemmung. Auch der behandelnde Mediziner bekommt sein Fett weg: "Was macht der Chirurg hauptberuflich?", fragt ein Kommentator spitz. Wer nun allerdings glaubt, dass die Reality-TV-Bekanntheit ausschließlich Kritik erntet, irrt gewaltig: Zwischen all dem Spott finden sich nämlich auch einzelne Stimmen, die nach noch mehr freizügigen "Kurven-Bildern" verlangen und durchaus Gefallen an der ungewöhnlichen Optik der 26-Jährigen finden. Die Meinungen in der Netzgemeinde gehen somit extrem weit auseinander.

Freizügigkeit ist für Laura längst ein Geschäftsmodell: Bereits seit einigen Jahren verdient sie mit erotischen Inhalten auf entsprechenden Bezahlplattformen Geld, worauf sie besonders verstärkt setzte, nachdem ihr Ehemann Michael Wendler (54) beruflich weitgehend von der Bildfläche verschwunden war. Selbst während ihrer beiden Schwangerschaften veröffentlichte und verkaufte sie halbnackte Aufnahmen von sich und entschied sich nach den Geburten ihrer Kinder für die Brustvergrößerung. Völlig folgenlos blieben ihre offensiven Dekolleté-Posts übrigens nicht: Vor einigen Monaten verpasste Instagram der Influencerin sogar eine vorübergehende Sperre. Die Inhalte rund um ihre Oberweite waren der Plattform schlicht zu freizügig – abschrecken ließ sich Laura davon allerdings nicht und setzte ihre Veröffentlichungen kurze Zeit später einfach fort.

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ActionPress Michael Wendler und Laura Müller, DSDS 2021

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Getty Images Laura Müller und Michael Wendler bei "Let's Dance", 2020

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Getty Images Laura Müller und Michael Wendler im Februar 2020

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