Zu freizügig? Instagram verbannt Laura Müllers Account

Für Laura Müller (25) läuft es gerade alles andere als rund: Nachdem die Influencerin zuletzt mit einer Brustvergrößerung für Aufsehen gesorgt hatte, folgte nun der nächste Schock. Ihr Instagram-Account ist plötzlich nicht mehr auffindbar – beim Suchen erscheint lediglich die Fehlermeldung "Diese Seite ist leider nicht verfügbar". Wie das Magazin Ok! berichtet, dürfte ein freiwilliger Rückzug von der Plattform für die 25-Jährige kaum infrage kommen. Schließlich nutzte sie Instagram als wichtige Einnahmequelle – sowohl für bezahlte Kooperationen als auch als Werbefläche für ihre Erotikangebote auf OnlyFans und Maloum.

Offenbar hat Instagram der zweifachen Mutter den Account gesperrt oder gelöscht – möglicherweise, weil ihre Beiträge nach der Brustvergrößerung als zu freizügig eingestuft wurden. Es wäre nicht das erste Mal, dass Laura mit einer Sperre auf der Plattform zu kämpfen hat. Bereits vor einigen Wochen berichtete Komiker Oliver Pocher (48), dass er ihr mit seinen Kontakten dabei helfen konnte, ein bereits gesperrtes Profil zurückzubekommen. Ob er auch diesmal einspringen wird, ist derzeit noch offen.

Schon vor zwei Monaten hatte Laura gezeigt, wie sehr sie ihr neues Aussehen zum Geschäftsmodell macht. Das Ergebnis ihrer Brust-OP präsentierte sie zunächst nicht frei für alle, sondern hinter der Bezahlschranke ihrer Erotikplattformen. Erst Wochen später legte sie auf Instagram nach und feierte dabei sogar den behandelnden Arzt mit den Worten: "Der Mann mit den magischen Händen. Sechs Wochen nach der Operation und ich habe bei dir die beste Erfahrung gemacht."

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ActionPress Laura Müller, Influencerin

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IMAGO / Marja Oliver Pocher, Comedian

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Gregorowius, Stefan / ActionPress Laura Müller im Jahr 2020

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