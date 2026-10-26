"Nur billig": Fans zerreißen Laura Müllers Halloween-Look

Laura Müller (26) hat sich für Halloween einen ganz besonderen Look ausgesucht. Doch gruselig ist dieser nicht im typischen Sinne. Auf Instagram präsentierte die Erotik-Influencerin ein kurzes Video ihres komplett rosafarbenen Outfits. Mit knappem Top, Minirock, passenden Armstulpen und einer kleinen Handtasche setzte sie ganz auf das Motto "Pink ist Trumpf" – und lieferte damit prompt neuen Zündstoff für die Kommentarspalte. Mit diesem bauchfreien Look besuchte die Ehefrau von Schlagersänger Michael Wendler (54) am vergangenen Freitag eine Halloween-Party im DAER Nightclub & Dayclub im Süden Floridas. Von Grusel oder einer schaurigen Verkleidung war dabei allerdings keine Spur – stattdessen wirkte ihr Styling eher sommerlich. In dem Clip, der mit dem Song "Excavator" von US-Rapper Don Toliver unterlegt ist, blickt die Influencerin verführerisch in die Kamera. Genau das kam bei vielen ihrer Follower nicht gut an: Zahlreiche Nutzer vermissten den Bezug zum Anlass und machten sich über das Outfit lustig.

In den Kommentaren unter dem Beitrag hagelte es Kritik. "Wo ist das jetzt Halloween?", wunderte sich ein User. Ein anderer verband den Spott über das fehlende Kostüm direkt mit der freizügigen Inszenierung: "Aha, Halloween ... Also, Kostüm ist definitiv schon mal verkehrt! Und wie sie sich anbietet – Hilfe. OF lässt grüßen. Einfach nur billig." Andere Follower kritisierten, Laura Müller stelle vor allem ihren Körper zur Schau. Einige Kommentare fielen dabei besonders widersprüchlich aus: Sie bezeichneten die zweifache Mutter als hübsche Frau, zeigten sich von ihrem Auftritt aber dennoch enttäuscht. Doch Laura bekam auch Rückendeckung. Mehrere Fans nahmen sie in Schutz und ließen die Kritik nicht unwidersprochen stehen. "Warum scrollt man nicht weiter, wenn es einem nicht gefällt?", fragte ein Unterstützer.

Für Laura ist es nicht das erste Mal, dass ihre Beiträge im Netz für Zündstoff sorgen. Bereits in den vergangenen Wochen musste die Social-Media-Bekanntheit wiederholt heftige Kritik für ihre Social-Media-Posts einstecken. Vor allem ihre knappen Outfits stoßen bei einem Teil ihrer Community regelmäßig auf Ablehnung. Zuletzt wurde ihre Oberweite bemängelt. User bezeichneten ihren Busen als "schlechten Scherz" und fragten sich: "Was macht der Chirurg hauptberuflich?" Laura geht bisher nicht auf die negativen Kommentare ein und zieht ihr Ding einfach weiter durch.

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ActionPress Laura Müller, Influencerin

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Getty Images Laura Müller und Michael Wendler in der ersten "Let's Dance"-Liveshow, Februar 2020

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Thomas Burg/ ActionPress Laura Müller in der TV-Show "Pocher vs. Wendler"

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