Verona Pooth (58) macht sich Gedanken um Laura Müller (26). Die Moderatorin sieht die OnlyFans-Karriere der Influencerin kritisch und warnt sie vor Folgen, die sich womöglich erst in vielen Jahren zeigen. Im "Tim Gabel Podcast" erklärt Verona, dass Laura die Tragweite ihrer Entscheidung vielleicht erst später richtig erfassen werde. "Ich glaube, dass da dann der Punkt kommt, wenn Laura Müller irgendwann mal 30 oder 40 wird, dass ihr dann erst bewusst wird, was sie gemacht hat." Vor allem die dauerhafte Verfügbarkeit der Fotos und Videos hält die 58-Jährige für problematisch. Was einmal im Netz gelandet sei, könne schließlich immer wieder auftauchen. Doch Verona nimmt nicht nur Laura selbst in die Pflicht. Auch deren Ehemann Michael Wendler (54) sieht sie in der Verantwortung. Als Gründe nennt sie den großen Altersunterschied zwischen den Eheleuten und die Tatsache, dass Michael seine heutige Frau schon in sehr jungen Jahren kennengelernt hat.

Für Verona liegt das Risiko besonders darin, dass sich digitale Inhalte kaum wieder vollständig entfernen lassen. "Wenn ich da mitspiele und damit mein Geld machen will, muss ich mir zu 100 Prozent darüber klar sein, dass jegliches Material, das ich herstelle, forever ist. Es wird immer wieder da sein", stellt sie im Podcast klar. Dabei zieht die Unternehmerin auch einen Vergleich zu ihrem eigenen Leben. Hätte es die Erotikplattform bereits zu ihrer Zeit gegeben und hätte sie dort entsprechende Bilder angeboten, wären diese nach ihrer Einschätzung bis heute abrufbar. Das hätte nicht nur sie selbst betroffen, sondern ebenso das Leben ihrer Söhne Diego und Rocco beeinflussen können. Laura hatte sogar während ihrer beiden Schwangerschaften freizügige Aufnahmen auf der Erotikplattform veröffentlicht. Darauf zeigte sie sich unter anderem in Dessous und oben ohne. Auch mit ihrer Brust-OP ging die Influencerin offen um und ließ ihre Fans "hautnah" daran teilhaben.

Im Podcast spricht Verona auch Lauras private Situation an: "Laura ist verdammt jung, verheiratet und hat zwei Kinder. Und sie hat Michael, glaube ich, mit 17 kennengelernt. Irgendwo ist er ja doch für seine Frau verantwortlich – mit 20 Jahren mehr." Michael selbst hatte sich rund ein Jahr zuvor ganz anders zu der Karriere seiner Ehefrau geäußert. Im Interviewformat "Hey Olli" von Oliver Pocher (48) zeigte sich der Sänger begeistert von Lauras Aktivitäten auf der Plattform. "Das macht sie großartig. Ich bin auf jeden Fall Fan von meiner Frau", schwärmte er dort. Zugleich wehrte Michael den Vorwurf ab, Laura stelle pornografische Inhalte her. "Es wird ja immer gesagt, ich würde meine Frau auf den Strich schicken und sie würde Pornos machen. Das macht sie nicht", betonte der Sänger im Gespräch mit Oliver. Bei diesem Thema liegen Michael und Verona also ziemlich weit auseinander.

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Collage: Imago, ActionPress Collage: Verona Pooth und Laura Müller

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IMAGO / APress Verona Pooth, Moderatorin

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