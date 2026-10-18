Seit Finale: Tim Reitz & Vivis Beziehung hat sich verändert

Bei Die Bachelors fanden Vivien Grabarits Lorenzo und Tim Reitz in der vergangenen Staffel zueinander – und das ziemlich schnell. Zwischen den beiden stimmte die Chemie von Anfang an, und auch nach dem Finale hielt das Liebesglück an. Einige Monate später verrieten die Realitystars bei der ABOUT YOU Opera im Interview mit Promiflash, wie sich ihre Beziehung seitdem entwickelt hat. Vor allem eine Veränderung fällt auf: Das Paar steht inzwischen deutlich mehr im Rampenlicht. Doch statt sich vom wachsenden Trubel unter Druck setzen zu lassen, halten die beiden zusammen und wachsen als Team. "Ja, also der Trubel um einen herum. Der nimmt zu. Und man steht dann halt zusammen als Team da drin und wächst da drin auch", erklärte Tim gegenüber Promiflash und ergänzte: "Ich glaube, das ist so ein bisschen, was sich so extrem verändert hat."

Wie sehr die Öffentlichkeit inzwischen ihren Alltag prägt, verdeutlichte der ehemalige Rosenkavalier anhand eines ganz alltäglichen Beispiels: der Akkulaufzeit ihrer Handys. Während die Smartphones bei ihren gemeinsamen Stunden früher offenbar kaum zum Einsatz kamen, halten die beiden mittlerweile deutlich mehr Momente fest. "Vorher hat unser Handyakku vielleicht drei Tage gehalten, wenn wir zusammen waren. Mittlerweile schafft es das Handy gerade so einen Tag, weil wir dann schon noch was festhalten", erzählte er im Gespräch mit Promiflash. Doch nicht nur der Trubel um sie herum hat zugenommen – auch emotional sind sich Vivi und Tim noch nähergekommen. "Und wir sind natürlich viel vertrauter", betonte Vivi und fügte hinzu: "Also am Anfang war das natürlich so, dass man das gehofft hat, dass es so wird. Aber jetzt sieht man halt, dass es so ist. Und das ist schön."

Wie vertraut Vivi und Tim inzwischen miteinander sind, zeigt sich auch an einem großen Schritt: Erst vor Kurzem sind die beiden zusammengezogen und teilen sich nun einen gemeinsamen Alltag. Die ersten Wochen unter einem Dach verliefen offenbar genau so, wie sie es sich vorgestellt hatten. Von Startschwierigkeiten oder Streitigkeiten im Alltag berichteten die beiden bislang nichts. Stattdessen fühlt sich das Zusammenleben ganz ungezwungen an – fast so, als würde man bei seinem besten Freund übernachten. Neben gemeinsamen Reisen und besonderen Erlebnissen genießen sie nun also auch die kleinen, alltäglichen Momente zu zweit. Seit dem Showfinale hat sich für Vivi und Tim einiges verändert: Sie stehen stärker in der Öffentlichkeit, sind als Paar noch enger zusammengewachsen und haben mit dem gemeinsamen Zuhause den nächsten Schritt gewagt.

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Imago Tim Reitz und Vivien Grabatis auf dem Orangenen Teppich bei der ABOUT YOU Opera Fashion Show im Admiralspalast, Berlin

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Instagram / viviengrabarits Vivi und Tim Reitz, "Die Bachelors"-Teilnehmer

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Instagram / viviengrabarits Tim Reitz, Bachelor von "Die Bachelors" und seine Vivi