Frisch zusammengezogen: So läuft es bei Tim Reitz und Vivi

Tim Reitz und Vivien Grabarits Lorenzo haben den nächsten Schritt gewagt: Das Paar ist ganz frisch zusammengezogen. Wie die ersten Wochen im gemeinsamen Zuhause laufen, verrieten die beiden nun im Gespräch mit Promiflash bei der ABOUT YOU Opera. Ihr Fazit fällt durchweg positiv aus. "Es läuft hervorragend", schwärmte Tim über das Leben unter einem Dach. Auch seine Partnerin zieht eine rundum zufriedene Bilanz und erklärte, dass der gemeinsame Alltag genau ihren Erwartungen entspreche. "Sehr gut. Ich hab es mir genauso vorgestellt", betonte Vivi im Interview. Für das Gefühl in den eigenen vier Wänden hat die Reality-TV-Bekanntheit sogar einen ganz eigenen Vergleich parat: "Wir sagen immer, es ist ein bisschen so, als würde man bei einem besten Freund übernachten." Von Startschwierigkeiten kann bei dem Paar demnach bislang keine Rede sein. Stattdessen genießen Tim und Vivi offenbar, nun nicht mehr nur einzelne Tage oder Reisen, sondern auch die alltäglichen Momente dauerhaft miteinander zu verbringen.

Dass der gemeinsame Alltag so reibungslos funktioniert, kommt für die beiden nicht von ungefähr. Denn rund um die Uhr zusammen zu sein, war für Tim und Vivi schon vor dem Einzug Realität. Nach den Dreharbeiten zu Die Bachelors verbrachten sie ganze 45 Tage am Stück miteinander in Quarantäne. Entsprechend wenig überrascht war der Rosenkavalier von der neuen Wohnsituation. "Wir hatten ja, dadurch, dass wir diese Bachelor-Quarantäne zusammen hatten, auch dann 45 Tage direkt am Stück zusammen", erklärte er gegenüber Promiflash und fügte hinzu: "Und da hatten wir den Alltag schon – deswegen war das nichts Überraschendes." Für das Paar war der Wechsel ins gemeinsame Zuhause somit weniger ein Sprung ins Ungewisse. Viele Gewohnheiten des jeweils anderen kannten Tim und Vivi bereits, bevor sie ihre Sachen endgültig unter einem Dach zusammenbrachten.

Schon vor drei Monaten hatten Tim und Vivi beim großen Wiedersehen von "Die Bachelors" den nächsten Schritt zumindest angekündigt. Damals hakte Moderatorin Frauke Ludowig (62) nach: "Seid ihr ein Paar – ja oder nein?" Tim griff nach Vivis Hand und stellte klar: "Ja, das sind wir." Vor den Kameras machten die beiden ihr Liebesglück dann auch gleich ganz offiziell und besiegelten es mit drei Küssen. Auch ihre Umzugspläne hatten Tim und Vivi zu dem Zeitpunkt bereits offen angesprochen. Vivi erzählte: "Seitdem sehen wir uns eigentlich fast jedes Wochenende." Tim kündigte damals an, aus seiner WG auszuziehen und mit Vivi in Köln eine neue Wohnung zu nehmen. Für sie bedeutete das, ihr Leben in Weingarten erst einmal hinter sich zu lassen. Tim sagte dazu: "Sie schaut sich das hier ein Jahr in Köln an, und wenn es ihr nicht gefällt, dann sucht sie die nächste Stadt aus."

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Imago Tim Reitz mit Freundin Vivien Grabarits bei der ABOUT YOU OPERA FASHION SHOW

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Imago Tim Reitz und Vivien Grabatis bei der Wiedereröffnung der TK Maxx Filiale am Alexanderplatz in Berlin, 25.9.2026

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Imago Tim Reitz und Vivien Grabatis auf dem Orangenen Teppich bei der ABOUT YOU Opera Fashion Show im Admiralspalast, Berlin

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