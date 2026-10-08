Nadja während Reunion schwanger: Wussten Vivi und Tim davon?

Beim Wiedersehen der jüngsten Staffel von Die Bachelors saß Nadja mit einem gut gehüteten Geheimnis in der Runde: Die heutige Partnerin von Mike Singer (26) erwartete zu diesem Zeitpunkt bereits ein Kind, hatte die Schwangerschaft allerdings noch nicht publik gemacht. Für sie war die Situation entsprechend nervenaufreibend – ganz zu schweigen von ihrer Vorgeschichte mit Bachelor Sebastian Paul. Doch wie viel wussten ihre Mitstreiter eigentlich? Vivien Grabarits Lorenzo und Tim Reitz, die als Siegerpaar aus der Staffel hervorgegangen waren, sprachen bei der About You Opera mit Promiflash darüber. Vivien ist zudem eine Freundin von Nadja. "Nein, wir wussten nichts davon", erklärten sie übereinstimmend. Die Nachricht vom Nachwuchs erreichte die beiden also erst später – genau wie den Rest der Zuschauer.

Nadja erhielt in Sebastians Show die letzte Rose. Der Rosenkavalier war sich seiner Gefühle damals so sicher, dass er ihretwegen sogar alle anderen Kandidatinnen nach Hause schickte. Doch trotz dieses eindeutigen Finales sollte es nach den Dreharbeiten nicht zu einer dauerhaften Beziehung kommen. Umso mehr freut sich Vivi nun über das neue Liebesglück ihrer Freundin – und nimmt sie zugleich gegen vorschnelle Urteile in Schutz. "Ich finde es natürlich schade, dass die Leute sich immer anhand von so kleinen Schnipseln ein Urteil bilden. Und ich weiß, dass sie ein ganz, ganz toller Mensch ist", betonte sie im Promiflash-Interview und fügte hinzu: "Ich würde mir für sie wünschen, dass mehr Leute das sehen. Aber ich bin natürlich glücklich für sie, wie das Ganze ausgegangen ist. Mit Mike Singer."

Vivi und Nadja verbindet auch nach der gemeinsamen Zeit bei "Die Bachelors" eine Freundschaft. Entsprechend deutlich macht die Unternehmerin, dass die ausgestrahlten Ausschnitte aus ihrer Sicht nicht die komplette Persönlichkeit ihrer Freundin abbilden. Doch wie ging Sebastian mit dem Ende ihrer Annäherung um? Laut Tim war die Sache zum Zeitpunkt des Gesprächs für den Rosenkavalier längst abgehakt. "Das war gar nicht mehr ein großes Thema bei uns. Also, das ist ja auch schon ein bisschen was her gewesen zu der Zeit. Das hat sich schon verlaufen", schilderte er gegenüber Promiflash. Und weiter: "Also, ich glaube, emotional hatte er schon lange keine Aktion mehr da drin. Und dann war es auch in Ordnung."

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Imago Tim Reitz und Vivien Grabatis auf dem Orangenen Teppich bei der ABOUT YOU Opera Fashion Show im Admiralspalast, Berlin

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Instagram / nadjaa.os Mike Singer und Nadja, September 2026

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Imago Tim Reitz und Sebastian Paul bei der "KAULITZ & KAULITZ" Staffel-3-Premiere im Delphi Filmpalast, Berlin, 22.07.2026