Bachelors-Vivi und Tim Reitz streben eher keine Hochzeit an

Vivien Grabarits Lorenzo und Tim Reitz sind seit der aktuellen Staffel von Die Bachelors ein Paar. Einen Gedanken an eine Hochzeit verschwenden die TV-Neulinge derzeit allerdings nicht. Bei der About You Opera sprachen die beiden gemeinsam mit Promiflash über ihre Zukunftspläne und zeigten sich beim Thema Ehe erstaunlich gelassen. Für sie ist eine Ehe auf dem Papier schließlich keine Voraussetzung, um sich miteinander verbunden zu fühlen. "Dass wir zusammengehören, wissen wir auch so", stellte Tim im Gespräch klar. Von einem romantischen Antrag oder konkreten Planungen für einen großen Tag ist bei dem Paar also aktuell keine Spur. Stattdessen setzen die beiden lieber auf das, was sie ohnehin verbindet – ganz ohne offizielles Dokument. Damit unterscheiden sie sich von dem einen oder anderen Reality-Pärchen, das sehr schnell vor den Traualtar tritt.

Ganz vom Tisch ist das Thema Hochzeit bei Vivi und Tim allerdings nicht. In einem privaten Gespräch haben die beiden die Möglichkeit einer Eheschließung bereits besprochen. Während Vivi dem Gedanken offenbar offen gegenübersteht, kann sich Tim damit bislang nicht wirklich anfreunden. "Also, wir haben über Heirat zwischendurch schon mal gesprochen. Ich habe immer gesagt, das Konzept vom Heiraten begreife ich nicht so ganz", erklärte er gegenüber Promiflash und führte weiter aus: "Deine [Vivis] Eltern sind auch nicht verheiratet. Und du hast das zwischendurch auch mal wieder gekippt." Auch Vivi hat sich bislang nicht festgelegt und verbindet mit einer Hochzeit offenbar vor allem Aufwand. "Ja. Also, ich hab da auch keine feste Meinung zu. Keine Ahnung. Heiraten ist irgendwie auch stressig. Haben wir jetzt gemerkt in den letzten Wochen. Also deshalb, wer weiß", meinte sie. Ein grundsätzliches Nein ist das nicht – ein Ziel aber eben auch nicht.

Vivi und Tim lernten sich in der diesjährigen "Die Bachelors"-Staffel kennen und lieben. Während Sebastian Paul leer ausging, endete die Show für die beiden Unternehmer mit einer gemeinsamen Zukunft. Auf Instagram ließen die beiden vor einigen Wochen ihre Reise in der TV-Show Revue passieren. Tim verriet dabei, wann es bei ihm so richtig Klick gemacht hat: "Richtig bewusst war es mir bei unserem zweiten Einzeldate. Da habe ich mich schon verknallt. Da war es auch so, ich hatte schon, bevor das Date losging, so einen Schmetterling im Bauch. Das habe ich so auch schon Jahre nicht mehr gefühlt." Leicht hatte Vivi es ihm in der Show aber nicht gemacht. "Was mich total an dir gereizt hat, war auf jeden Fall, dass du mir in der Show trotzdem das Gefühl gegeben hast, dass ich um dich kämpfen muss", gestand Tim. Er erzählte, dass er mehrfach die Initiative ergreifen musste, weil sie sich nach der ersten Nacht der Rosen eher zurückzog. Vivi stimmte ihm zu und betonte, dass für sie von Anfang an klar gewesen sei, wen sie kennenlernen wollte: Tim – und nicht Sebastian.

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Imago Tim Reitz mit Freundin Vivien Grabarits bei der ABOUT YOU OPERA FASHION SHOW

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Imago Tim Reitz und Vivien Grabatis bei der Wiedereröffnung der TK Maxx Filiale am Alexanderplatz in Berlin, 25.9.2026

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RTL Tim Reitz bei "Die Bachelors" 2026