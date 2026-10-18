Traum in Gold: Sarah Engels glänzt im funkelnden Naked-Kleid

Kaffee und Kuchen mit den lieben Verwandten? Fehlanzeige! Sarah Engels (34) hat ihren 34. Geburtstag am vergangenen Donnerstag lieber im ganz großen Scheinwerferlicht gefeiert: auf dem roten Teppich der Charity-Gala "Tribute to Bambi". Als Garderobe wählte die Sängerin ein goldenes Naked-Kleid, das wirklich keine Zurückhaltung kannte und mit funkelnden Details sowie einer ausladenden Schleppe glänzte. Transparent, glamourös und in sattem Gold machte die Zweifachmama ihren Ehrentag zur persönlichen Modenschau, bei der die wartenden Fotografen voll auf ihre Kosten kamen. Dazu kombinierte sie dezenten Goldschmuck und durchsichtige Sandaletten.

Nach dem Auftritt hatte die Musikerin noch einen zweiten Termin auf der Bühne und sorgte auf dem Benefizabend für beste musikalische Unterhaltung. Gegenüber Bunte erklärte sie vorab: "Ich freue mich riesig, in diesem Jahr beim 'Tribute to Bambi' dabei zu sein und den Abend auch musikalisch mitgestalten zu können." Grund zum Anstoßen hatte an diesem Abend übrigens nicht nur sie: Die Charity-Veranstaltung, die traditionell Spenden für Kinder und Jugendliche in Deutschland sammelt, feierte 2026 ihr 25-jähriges Jubiläum.

Genau dieses Thema liegt Sarah ohnehin besonders am Herzen, da sie sich als Mutter von Sohn Alessio und Tochter Solea seit Jahren für junge Menschen engagiert. "Dass Kinder die Chance auf eine glückliche und unbeschwerte Kindheit bekommen", sei für sie ein Herzensthema, betont sie im Interview, weshalb sie auch die "Starke Mädchen Stiftung" ins Leben rief. Zwischen Familienalltag, Musik und Stiftungsarbeit bleibt da vermutlich wenig Zeit für Partyplanungen, weshalb der goldene Auftritt im Blitzlicht eine durchaus praktische Lösung für den eigenen 34. Geburtstag war.

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Imago Sarah Engels bei der Charity Gala "Tribute to Bambi 2026" in Berlin am 15. Oktober 2026

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Imago Sarah Engels bei der Charity Gala "Tribute to Bambi 2026" in Berlin am 15. Oktober 2026

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Imago Sarah Engels bei der Premiere von Moulin Rouge! Das Musical: Sarah Engels im Musical Dome Köln am 13.11.2025