Sarah Engels will ihre Kinder von der Bühne fernhalten

Sarah Engels (34) steht seit ihrer Teilnahme bei der Castingshow DSDS im Rampenlicht – für ihre Kinder wünscht sie sich allerdings einen ganz anderen Weg. Im Bild-Podcast "May Way" spricht die Sängerin offen über ihre Bedenken, dass Alessio und die Solea später selbst in die Öffentlichkeit drängen könnten. Schließlich kennt Sarah nicht nur den Applaus, sondern auch die schwierigen Seiten des Showbusiness. "Um ehrlich zu sein, würde ich mir schon wünschen, dass es nicht unbedingt auf die Bühne geht, dass es nicht unbedingt in die Öffentlichkeit geht", erklärt die 33-Jährige. Verbieten will sie ihrem Nachwuchs bei der späteren Berufswahl dennoch nichts – im Gegenteil. Die Entscheidung sollen Alessio und Solea selbst treffen dürfen. Ganz gleich, welchen Beruf sie eines Tages wählen, auf den Rückhalt ihrer Mutter können sie zählen. Im Podcast betont Sarah: "Ich weiß, dass ich meine Kinder immer unterstützen werde, egal wohin es geht, auch beruflich."

Dass sie ihren Kindern ein Leben im Scheinwerferlicht kaum glaubwürdig ausreden könnte, ist Sarah bewusst. Kameras, soziale Medien und Auftritte gehören immerhin zu ihrem eigenen Alltag. Verbote hält die zweifache Mutter deshalb nicht für den richtigen Ansatz. "Ich kann sie nicht festhalten, ich kann auch nichts kleinreden oder denen was ausreden, was Mama selber, was du jeden Tag machst. Genau das wäre auch Schwachsinn und das wäre auch nicht richtig", stellt sie im Bild-Podcast "May Way" klar. Statt auf strikte Regeln und Verbote zu setzen, verfolgt die Musikerin einen anderen Ansatz: Sie will mit Alessio und Solea im Austausch bleiben und ihnen Orientierung geben. Ihre Strategie beschreibt sie so: "Ganz viel reden, ganz viel erzählen, ganz viel auch Erfahrung teilen aus meinem Leben und zu hoffen, dass die richtigen Werte einfach da auch ankommen."

Alessio kam im Juni 2015 zur Welt und stammt aus Sarahs früherer Ehe mit Sänger Pietro Lombardi (34). Töchterchen Solea Liana wurde im Dezember 2021 geboren – ihr Vater ist Sarahs heutiger Ehemann Julian Engels (33). Zu Hause spielt der Promistatus der Musikerin offenbar ohnehin keine große Rolle. Auf Gesangseinlagen reagieren die Kinder nämlich durchaus bodenständig, wie die Sängerin verriet. "Es gibt auch Momente, da heißt es zu Hause: 'Mama, kannst du jetzt nicht mal aufhören zu singen? Das reicht jetzt auch'", erzählt Sarah. Selbst ihr Auftritt beim Eurovision Song Contest im Mai habe Alessio und Solea nicht sonderlich beeindruckt. Für die Kinder zählt vor allem die private Seite ihrer Mutter. "Die lieben mich am allermeisten, wenn ich mein Glitzerkleid ausziehe, meine Haare nach oben binde und das Make-up ab ist", verrät die Sängerin über ihren Familienalltag.

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Imago Sarah Engels bei der Premiere von Moulin Rouge! Das Musical: Sarah Engels im Musical Dome Köln am 13.11.2025

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Instagram / sarellax3 Alessio Lombardi, Sarah Engels, Solea Engels und Julian Engels in Kanada, Oktober 2024

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Getty Images Sarah Engels beim ESC 2026