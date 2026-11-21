Bei ihrer anstehenden Tournee möchte Sarah Engels (34) nicht komplett von ihrer Familie getrennt sein. Wenn die Sängerin im April 2027 auf Konzertreise geht, sollen ihre beiden Kinder sie zumindest an ausgewählten Terminen begleiten. In einem aktuellen Interview erklärte sie jedoch, dass dies stark von den Verpflichtungen der Kleinen abhängt. Vor allem die Zeiten in Schule und Kindergarten werden entscheiden, wie viel Familienzeit während der Tour möglich ist. "Ja, teilweise, je nachdem, wie man das so ein bisschen mit Schule und Kindergarten alles kombinieren und planen kann, werden die sicher mal dabei sein", erklärte Sarah. Stellenweise soll die Tour also zu einem Erlebnis für die ganze Familie werden. Bei sämtlichen Auftritten werden die beiden Kinder allerdings offenbar nicht dabei sein. Welche Konzerte sie besuchen werden, verriet die Musikerin bislang nicht. Die genaue Planung richtet sich nach dem Alltag der Kinder.

Seit ihrer letzten Konzertreise hat sich Sarahs Alltag komplett verändert. War sie damals noch kinderlos, reist sie heute als Ehefrau und zweifache Mutter. Sie selbst sieht sich mittlerweile als erwachsene Frau, die sich ihren kindlichen Kern bewahrt hat. Diese neue Rolle prägt auch ihre Vorstellung vom Tourleben: Auf lange Partynächte oder entspanntes Ausschlafen stellt sich die Sängerin im Tourbus erst gar nicht ein. Seit sie Mutter sei, funktioniere das für sie nicht mehr, ganz egal, zu welcher Zeit oder unter welchen Umständen. Auf der Bühne möchte Sarah ihr Publikum mit auf eine Reise durch ihre Musik und ihr Leben nehmen. Zwar war sie in den vergangenen Jahren an vielen unterschiedlichen Projekten beteiligt. Trotzdem bezeichnet sie das Singen und die Musik nach wie vor als ihre größte Leidenschaft. Die Musik sei für sie eine persönliche Konstante geblieben.

Auch beim "Eurovision Song Contest" in Wien war Sarah mit ihrer Familie unterwegs. Moderator Thorsten Schorn (50) erinnerte sich lebhaft daran, wie die Sängerin morgens im Hotel mit ihrem Ehemann und den Kindern zusammensaß. Selbst inmitten des Trubels der deutschen Delegation wirkte das Viergespann wie eine kleine, harmonische Insel. Vor ihrem Auftritt hatte Sarah die pessimistische Haltung des deutschen Publikums kritisiert. Aus ihrer Sicht fehlte es an Unterstützung für die eigene Kandidatin. Nach dem Wettbewerb betonte sie hingegen den Rückhalt in ihrem privaten Umfeld. "Meine liebsten Menschen lieben mich trotzdem genauso wie gestern, ob ich jetzt Platz 2, 3 oder eben 23 oder was es dann letztendlich war, gewesen wäre", erklärte sie in einem Interview. Aus dieser Erfahrung zog Sarah ihre eigenen Schlüsse: Ihr persönlicher Wert hänge nicht von einer Platzierung oder einer Bewertung ab. Die Welt drehe sich weiter, und solche Erlebnisse machten einen reifer.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Engels beim Meet & Greet im Fan Village des Eurovision Song Contest in Wien, 2026

Anzeige Anzeige

Imago Sarah Engels, erstes ESC-Halbfinale 2026 in Wien für Deutschland

Anzeige Anzeige