"Sehr intensiv": Sarah Engels zieht eine ehrliche ESC-Bilanz

Hinter Sarah Engels (34) liegt ein Jahr voller Höhen und Herausforderungen. Im Interview mit RTL ließ die Sängerin nun die vergangenen Monate Revue passieren, die von großen Auftritten, besonderen Bühnenmomenten und einem vollen Terminkalender geprägt waren. Monatelang hatte sie sich auf den Eurovision Song Contest vorbereitet, der im Mai in Wien stattfand. Kaum war ihr großer Auftritt vorbei, ging es für sie ohne längere Verschnaufpause weiter: Im Musical "Moulin Rouge!" übernahm sie die Hauptrolle der Satine. "Die ESC-Zeit ist sehr schnell vorbeigegangen, wenn ich ehrlich bin. Aber es war sehr, sehr intensiv", erinnert sich Sarah. Dabei betont sie, dass nicht nur sie selbst alles gegeben habe. Auch die Menschen um sie herum hätten sich voll reingehängt. "Das ganze Team hat da richtig rotiert und hart gearbeitet", erzählt die Musikerin.

Wie sehr sie die Zeit rund um den Wettbewerb tatsächlich gefordert hatte, sei ihr erst im Nachhinein so richtig bewusst geworden. "Ich glaube, dass es danach auch echt ein paar Wochen gedauert hat, das Ganze zu verarbeiten und zu verdauen", gibt die Sängerin offen zu. Zeit zum Durchatmen blieb ihr allerdings kaum, denn das nächste Engagement stand schon vor der Tür. "Ich war ja dann direkt wieder beim Musical, deswegen hat sich das sowieso noch mehr in die Länge gezogen", erklärt Sarah. Sie bereut die anstrengenden Wochen trotzdem nicht. "Wenn ich jetzt zurückblicke, bin ich stolz darauf, was wir als Team geleistet haben", stellt sie klar. Eine ESC-Teilnahme würde sie anderen Künstlerinnen und Künstlern daher durchaus ans Herz legen.

Doch eine längere Verschnaufpause ist für Sarah nicht in Sicht, denn bereits das nächste große Vorhaben wartet auf sie. Im April 2027 kehrt die Sängerin erstmals seit über 15 Jahren mit einer eigenen Tournee auf die Bühne zurück. Für sie ist das ein besonderer Schritt, der auch mit ihrer eigenen Entwicklung verbunden ist. "Das ist wirklich eine lange, lange Zeit, in der sehr viel passiert ist. In der die kleine Sarah auch erwachsen geworden ist", sagt sie. Auf der Bühne will sie Songs aus ihrer gesamten Karriere präsentieren. Gleichzeitig möchte sie ihren Fans aber auch eine Auszeit vom stressigen Alltag schenken. "Ich möchte, dass sie durch eine Reise gehen", beschreibt die Sängerin ihren Anspruch an die Konzerte. Das Publikum soll dazu eingeladen werden, kurz zur Ruhe zu kommen und den Augenblick ganz bewusst wahrzunehmen.

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Getty Images Sarah Engels schwenkt die deutsche Flagge zur ESC-Eröffnung in Wien, Mai 2026

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Getty Images Sarah Engels auf dem Turquoise Carpet der ESC-Eröffnung in Wien, Mai 2026

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