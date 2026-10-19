Asena stichelt gegen Giulianos "Love Island VIP"-Teilnahme

Asena Neuhoff kann offenbar kaum glauben, dass ihr Ex-Freund Giuliano Lorenzo Hediger ausgerechnet bei Love Island VIP nach einer neuen Liebe sucht. Auf dem roten Teppich von Fame Fighting sprach die Reality-TV-Bekanntheit mit Promiflash über die Teilnahme ihres Verflossenen – und nahm dabei kein Blatt vor den Mund. "Also, ich habe ja gesagt, es ist völlig crazy, dass er denkt, er könnte sich in jemand anderen verlieben nach mir. Also die große Liebe suchen bei 'Love Island'. Ich habe von Anfang an gesagt, es ist crazy", erklärte sie selbstbewusst. Dass Giuliano in der Datingshow tatsächlich seine Traumfrau finden könnte, bezweifelt Asena weiterhin. "Und, äh, wie es ausgeht, werden wir sehen. Aber ich bin immer noch der Meinung, allein die Vorstellung ist Delulu", stellte sie klar. Umso überraschender: Im Laufe des Abends kamen sich die beiden Ex-Partner offenbar wieder ziemlich nahe.

Giuliano selbst reagierte auf die spitzen Bemerkungen seiner Ex-Freundin deutlich gelassener. Ob er bei "Love Island VIP" tatsächlich Gefühle für eine andere Frau entwickeln konnte, wollte der Realitystar im Gespräch mit Promiflash noch nicht preisgeben. "Ob ich es geschafft habe, mich emotional auf jemanden einzulassen, werden wir noch sehen", hielt er sich bedeckt. Allerdings deutete der ehemalige Partner von Asena an, dass ihm die Liebessuche vor laufenden Kameras zunächst nicht leichtgefallen sei. "In den ersten Folgen war es auf jeden Fall nicht einfach", gestand er. Wie sich seine Gefühlswelt im Laufe der Datingshow verändert hat und ob eine der Kandidatinnen sein Herz erobern konnte, ließ Giuliano offen. Während er die Zuschauer also auf die kommenden Episoden vertröstete, zeigte sich Asena von seinen Chancen auf eine neue große Liebe weiterhin wenig überzeugt.

In den bislang ausgestrahlten Folgen von "Love Island VIP" scheint Giuliano allerdings bereits eine Kandidatin näher kennenzulernen: Zwischen ihm und Celina Köther knistert es zunehmend. Die Influencerin findet ihn nicht nur äußerlich attraktiv, sondern fühlt sich auch von seiner entspannten und humorvollen Art angezogen. Besonders seine Vorstellungen von der Liebe und einer möglichen Hochzeit haben es ihr offenbar angetan. Trotzdem ist Celina noch unsicher, ob sie sich wirklich auf Giuliano einlassen soll. Während der Realitystar die gemeinsame Zeit in der Villa eher locker angeht, macht sie sich Gedanken darüber, ob sie am Ende womöglich enttäuscht wird. Die Angst, verletzt zu werden, scheint ihre anfängliche Begeisterung etwas zu bremsen. Ob die beiden ihre Zweifel überwinden und sich aus dem Flirt tatsächlich eine ernsthafte Romanze entwickelt, bleibt vorerst offen.

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Instagram / giulianohediger Giuliano Lorenzo Hediger und Asena Neuhoff

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Instagram / giulianohediger Giuliano Lorenzo Hediger, Reality-TV-Star

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RTLZWEI Celina Köther, "Love Island VIP"-Granate