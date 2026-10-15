Liebe & Heirat? "Love Island"-Giuliano verdreht Celinas Kopf

Bei Love Island VIP kommen sich Celina Köther und Giuliano Lorenzo Hediger immer näher – obwohl sie große Angst vor einer Enttäuschung hat. Ihren Mitstreitern gesteht Celina in der Datingshow ganz offen, dass sie Giuliano "sehr hot und sexy" findet. Mit seiner lockeren Art und seinen Sprüchen über die Liebe und sogar eine mögliche Hochzeit verdreht er ihr zunehmend den Kopf. Die starke Anziehung genießt Celina sichtlich, dennoch bleibt sie hin- und hergerissen. Denn während Giuliano offenbar unbeschwert auf die gemeinsame Zeit blickt, fürchtet sie, dass er ihr Herz brechen könnte.

Giuliano findet für seine TV-Bekanntschaft klare Worte. "Ich bin verliebt in die Celina", erklärt er bei "Love Island VIP". Außerdem scherzt er darüber, dass die beiden nach der Show sogar heiraten könnten. Celina gefällt seine lockere Art grundsätzlich, doch nicht jeder seiner unbekümmerten Sprüche kommt bei ihr gut an. Als Giuliano vor den anderen Kandidaten Witze über mögliche neue Nachzüglerinnen macht, ist ihr die Verunsicherung deutlich anzusehen. Die Aussicht auf weitere Frauen in der Villa scheint die Reality-TV-Bekanntheit zu beschäftigen. Deshalb sucht Giuliano das Gespräch mit ihr und versucht, ihre Bedenken auszuräumen. Er versichert Celina, dass er sie nicht beim ersten neuen Flirt gegen eine andere Kandidatin eintauschen werde. Stattdessen wolle er sie ernsthaft kennenlernen und herausfinden, wohin sich ihre Verbindung entwickeln könne. Seine klare Ansage mündet schließlich in einen leidenschaftlichen Kuss zwischen den beiden, den Celina als "richtig gut" bezeichnet.

Celina zog bei "Love Island VIP" als Normalo-Granate in die Villa ein und sorgte direkt für Aufsehen. Gleich zur Begrüßung stand ein Kussspiel mit verbundenen Augen auf dem Programm. Dabei verteilte Celina Küsse an Jannik Kontalis (30), Nelson Henry und Martin Braun und machte damit früh deutlich, dass sie nicht nur zum Zuschauen gekommen war. Das Chaos war perfekt, denn niemand konnte die Küsse richtig zuordnen. Bei Giuliano zeigt sich Celina inzwischen jedoch von einer anderen Seite: Statt so offensiv wie zu Beginn aufzutreten, setzt sie auf Sicherheit und hat Angst vor einer Enttäuschung. Wie es zwischen den beiden weitergeht, ist seit dem 23. September 2026 immer mittwochs bei RTLZWEI zu sehen. Auf RTL+ sind die Folgen jeweils schon eine Woche vorher abrufbar.

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RTLZWEI Giuliano Lorenzo Hediger bei "Love Island VIP"

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RTLZWEI Celina Köther, "Love Island VIP"-Granate

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RTLZWEI Celina Köther, Jessica Härtling, Nico Bussmann und David Schütz, "Love Island VIP"-Granaten