Babygerücht um Nico Legat und Laura: Das sagt Tano Milingi

Seit Wochen halten sich hartnäckige Spekulationen, dass Nico Legat (28) und seine Freundin Laura Parrinello ein Baby erwarten. Nun wurde Tano Milingi am Rande von Fame Fighting 4 im Promiflash-Interview auf die Gerüchte angesprochen – immerhin kennt er das Paar aus dem gemeinsamen Sommerhaus der Stars. Bestätigen konnte der Realitystar die Schwangerschaft allerdings nicht, gehört habe er davon aber durchaus. Dabei verwies Tano auch auf Lauras Schilderungen über ihren Partner abseits der Kameras: "Ja, das Gerücht hab ich gehört. Wenn dem so sei: Laura sagt ja eh, dass der Nico draußen ein ganz anderer Mensch ist und ein toller Mensch ist. Dann wünsche ich den beiden nur das Beste. Und vielleicht ist der Nico ja wirklich ein guter Mensch. Und vielleicht dann auch bald ein guter Vater."

Ob Nico tatsächlich zwei Seiten habe, wollte Promiflash daraufhin wissen – und Tano antwortete mit Blick auf die gemeinsamen Wochen in der Show ganz klar mit einem Ja. Schließlich habe er dort nicht nur konfliktreiche Momente mit seinem Mitstreiter erlebt. Zwischen den beiden seien auch ernstere und tiefgründige Gespräche entstanden, in denen sich Nico von einer anderen Seite gezeigt habe. Im Interview erklärte er: "Ja, ich denke schon, dass Nico zwei Seiten hat, weil wir auch tiefgründige Gespräche im Haus hatten und man hat gemerkt, er kann anders sein. Aber irgendwie kam dann diese böse Seite immer wieder raus. Und ich denke, tief im Inneren ist er trotzdem irgendwo ein guter Mensch." Trotz seiner Erfahrungen zeichnet Tano damit ein versöhnliches Bild seines Mitkandidaten.

Vor rund fünf Wochen hatte der Berliner Kurier bereits berichtet, dass die Babygerüchte um Nico und Laura immer lauter werden. Besonders pikant: Nicos Ex-Affäre Anya Elsner (22) teilte dabei ordentlich aus und sagte: "Ich weiß alles. Ich weiß, ob Laura schwanger sein könnte oder nicht." Dann schob sie nach: "Sollte das der Fall sein, ist Laura wirklich dumm. Wer sich von diesem Mann schwängern lässt, ist in meinen Augen einfach nur verloren." Damals meldete sich auch Roaya Soraya (35) zu Wort. Sie betonte zwar: "Es ist nur Gossip, es ist nichts bestätigt." Gleichzeitig erzählte sie, es sei "im Umlauf" gewesen, "dass sie schwanger sein könnte", und sie habe sogar gehört: "15. Woche und eine angebliche Hochzeit im Oktober." Das Newsportal schrieb außerdem, ein nicht namentlich genannter Insider habe die Schwangerschaft und die Hochzeitspläne bestätigt, während Nico eine angefragte Stellungnahme bis zur Veröffentlichung schuldig geblieben sei.

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