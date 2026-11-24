Bei Prominent verwandt fängt es langsam an, zwischen Nico Legat (28) und Anya Elsner (22) zu funken. In der neuen Folge überschüttet er die Internet-Bekanntheit mit Komplimenten zu ihrem Modelwalk. Und auch Micha Klotz (28) kann nicht an sich halten. Als Anya sich umziehen geht, macht Nico ihr ein direktes Kompliment: "Du siehst aber gut aus." Micha stimmt mit ein und schwärmt vor allem von ihrem eleganten Gang. Das lässt sich die Realitydarstellerin nicht zweimal sagen. Kurzerhand legt sie für die beiden Männer einen kleinen Catwalk hin. Micha und Nico zeigen sich begeistert: "Du hast einen sehr eleganten Gang. Wir haben das beobachtet, du läufst wirklich wie ein Supermodel!", meint Micha, während Nico verlauten lässt: "Das sieht geil aus. Das sieht richtig heiß aus." Im Einzelinterview der Sendung gibt er anschließend ganz offen zu, was Anyas Auftritt in ihm ausgelöst hat: "Da wird man schon spitz. Das ist schon ein bisschen Kopfkino." Damit ist das Thema für ihn aber noch lange nicht erledigt.

Anya verlässt den Raum, doch für Micha und Nico ist das Thema noch nicht vorbei. Nico nimmt vor seinem TV-Kollegen kein Blatt vor den Mund und malt sich eine intime Begegnung mit Anya aus: "Ich stelle mir gerade vor, ich liege im Schlafzimmer und sie kommt auf mich zu. Da kommt mir sofort die Sahne." Seine Worte unterstreicht er mit einer eindeutigen Handbewegung, die Selbstbefriedigung andeutet. Auch Micha lässt sich zu sexuellen Tagträumen hinreißen. "Wenn sie auf deinem Gesicht sitzt, ob das auch so elegant aussieht, wie wenn sie läuft?", will er wissen. Nico hat darauf eine klare Antwort: "Die ist schon süß, das muss ich sagen. Aber ich glaube, die ist auch wild." Micha pflichtet ihm sofort bei: "Das ist 'ne Wilde, ja." Anya bekommt von den sexuellen Gedankengängen der Jungs jedoch nichts mehr mit, da sie sich bereits im Umkleidezimmer befindet. Die Komplimente hat sie freudig angenommen und findet es sogar "knuffig" und "süß", dass Micha und Nico so offen mit ihr flirten.

Nico und Micha sind beide 28 Jahre alt und als Realitystars bekannt. Auch Anya ist durch Reality-TV bekannt geworden, sie ist 22 Jahre alt. Pikant: Nico ist zur Zeit des Drehs eigentlich vergeben und befindet sich auch heute noch in einer Partnerschaft. In der gezeigten Szene gilt seine Aufmerksamkeit trotzdem klar Anya. In der Show versichert Nico bisher noch: "Ich werde hier keine Scheiße bauen, aber dass ich ein bisschen flirty bin und der kleine Playboy, das wird immer so sein. Das bin halt ich." Micha wiederum greift die anzüglichen Gedanken seines Mitstreiters bereitwillig auf und treibt das Gespräch mit seinen eigenen Fragen weiter voran. Obwohl Anya die Komplimente der beiden feiert, kommt das anschließende Gespräch bei den anderen nicht gut an. Selbst Nicos Papa Thorsten Legat (58) zeigt sich fassungslos: "Das will keiner hören! Das regt mich auf!"

Die neuen Folgen von "Prominent verwandt" sind wöchentlich dienstags ab 0 Uhr auf RTL+ verfügbar.

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RTL Nico Legat und Micha Klotz, "Prominent verwandt" 2026

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RTL Micha Klotz und Nico Legat, "Prominent verwandt" 2026

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