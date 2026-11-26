Wie soll Anna Lissons nächster Freund sein? Nach der Trennung von Tano Milingi hat sich die Realitybekanntheit viele Gedanken über ihren zukünftigen Partner gemacht. Im Promiflash-Interview bei der Hype Fight Night kam dann die Frage auf, ob ein älterer Mann für sie infrage käme. Allerdings möchte Anna ihre Wahl nicht allein vom Alter abhängig machen. Ein Mann in ihrem Alter oder sogar ein jüngerer sei schließlich nicht automatisch unreif, findet sie. Schon häufiger hätten andere ihr dazu geraten, sich einen älteren Partner zu suchen. Für die frühere Are You The One?-Teilnehmerin steht auf jeden Fall fest: "Ich brauche auf jeden Fall einen reifen Mann an meiner Seite, der mit beiden Beinen im Leben steht und der vielleicht auch schon ein bisschen was erreicht hat einfach im Leben."

Reife ist allerdings nicht die einzige Eigenschaft, die Anna sich von einem neuen Partner wünscht. Er sollte außerdem ehrgeizig sein, Eigeninitiative zeigen und eigene Ideen sowie Visionen mitbringen. Auch Einblicke in seine eigene Welt sollte er ihr ermöglichen können. Besonders wichtig sind der Influencerin zudem tiefgründige Gespräche. "Ich wünsche mir auf jeden Fall einen Freund, der sehr ambitioniert ist, also mit dem ich mich quasi auch über inhaltliche Dinge, sage ich mal, unterhalten kann, der mir was von seinem Tag zu erzählen hat. Das ist mir superwichtig", verriet sie im Gespräch. Ihre vergangene Beziehung möchte sie dabei aber nicht ausschließlich negativ in Erinnerung behalten: "Aber es gibt auch Sachen, die ich gerne wieder so haben wollen würde."

Aktuell genießt Anna ihr Singleleben in vollen Zügen. Sie treibt häufiger Sport, trifft sich mit Freunden und ist viel unterwegs. Eine neue Beziehung möchte sie deshalb nicht erzwingen. "Ich bin ein Fan davon, jetzt nichts krass zu überstürzen. Aber mal gucken, was kommt. Man weiß nie", betonte sie. Zwischen ihr und Tano herrschte nach der Trennung zuletzt eine angespannte Stimmung. Auf TikTok lieferten sich die beiden einen öffentlichen Schlagabtausch, bei dem es darum ging, weshalb Tano seine Ex auf der Plattform blockiert hatte. Die beiden Realitystars stellten die Situation dabei unterschiedlich dar. Ausgetragen wurde die Auseinandersetzung schließlich öffentlich in Annas Kommentarspalte.

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RTL Anna und Tano vom "Sommerhaus der Stars" 2026

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Instagram / annaoliviax "Are You The One?"-Kandidatin Anna

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