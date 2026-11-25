In der dritten Folge von "Prominent verwandt" zeigt sich Nico Legat (28) nicht unbedingt von seiner besten Seite. Obwohl er zum Zeitpunkt des Drehs in einer Beziehung war, flirtet er mit Kandidatin Anya Elsner (22). Noch dazu führt er ziemlich anzügliche Gespräche über das Model. Ganz offen gibt er zu, Anya heiß und attraktiv zu finden und sich sogar vorgestellt zu haben, wie wild sie wohl im Bett wäre. Das kommt bei den Zuschauern ganz und gar nicht gut an. Seit ein Clip davon auf Instagram veröffentlicht wurde, sammeln sich dort zahlreiche kritische Kommentare zu Nicos Verhalten. Vor allem sein offensichtliches Interesse an Anya finden viele User unangenehm. Eine Person bringt ihre Abneigung besonders deutlich auf den Punkt: "Ist das eklig, wie der Legat sabbert."

Mehrere Zuschauer beziehen dabei auch Nicos Partnerin Laura in ihre Kritik ein. "Hoffe wirklich, dass Laura die Show anschaut", ist etwa unter dem Instagram-Video zu lesen. Ein anderer User schreibt: "Nico würde auch alles anspringen, was einen Puls hat." Wieder jemand anderes findet: "Nico sollte mal erwachsen werden. Das ist wirklich unglaublich. Und man kann nicht immer alles mit einer vermeintlich 'schlimmen' Kindheit rechtfertigen." Doch auch Michael Klotz (28), der in die anzüglichen Gespräche involviert war, bekommt sein Fett weg. Ein Zuschauer meint: "Einfach Fremdscham, was Nico und Micha da abgeliefert haben... Und Anya freut sich noch über solche Kommentare und präsentiert nochmal ihren Körper, wie kann man auf sowas stolz sein?" Das Model empfand die Kommentare zu ihr nämlich als "süß" und "knuffig".

Ausgelöst wurde die Kritik durch einige Kommentare, die Nico und Micha über Anya losgelassen haben. Unter anderem meinte Nico über Anya: "Da wird man schon spitz. Das ist schon ein bisschen Kopfkino." Minuten später meinte er: "Ich stelle mir gerade vor, ich liege im Schlafzimmer und sie kommt auf mich zu. Da kommt mir sofort die Sahne." Auch Micha mischte sich ein und fragte: "Wenn sie auf deinem Gesicht sitzt, ob das auch so elegant aussieht, wie wenn sie läuft?" Die beiden Männer waren sich sofort einig, Anya sei sicherlich "wild" im Bett.

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