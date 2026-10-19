Brustkrebs: Katie Thurston verkündet emotionalen Meilenstein

Katie Thurston hat einen wichtigen Meilenstein auf ihrem Weg durch die Brustkrebserkrankung erreicht. Bei einer Veranstaltung der Breast Cancer Research Foundation verkündete die ehemalige Bachelorette vor wenigen Tagen unter Tränen, dass bei ihr erstmals keine Anzeichen der Krankheit mehr nachweisbar sind. Im Frühjahr 2025 war bei ihr Brustkrebs im vierten Stadium diagnostiziert worden. "Dank Ihnen bin ich heute hier. Zum ersten Mal sage ich heute öffentlich: Bei mir gibt es derzeit keinen Nachweis einer Erkrankung", sagte sie laut PopCulture.com vor den anwesenden Forscherinnen und Forschern. Ihnen dankte sie ausdrücklich für ihre Arbeit. Die Aussage "kein Nachweis einer Erkrankung" bedeutet, dass aktuell keine Krankheit festgestellt werden kann. Sie ist jedoch nicht gleichbedeutend mit einer endgültigen Heilung.

Die Diagnose hatte Katie im Februar 2025 erhalten, wenig später wurde ihre Erkrankung als Brustkrebs im vierten Stadium eingestuft. Damals habe sie befürchtet, dass ihr Leben zu Ende gehen könnte. Sie wusste weder, welche Behandlungsmöglichkeiten es gab, noch wie viel Zeit ihr noch blieb. Statt mit ihrem damaligen Verlobten Jeff Arcuri die Hochzeit zu planen und ihr Brautkleid anzuprobieren, musste sie sich zunächst für einen Behandlungsort entscheiden. In ihrer Rede betonte Katie, wie wichtig Forschung sei: Sie ermögliche mehr Therapieoptionen und klinische Studien und könne Menschen mit metastasiertem Brustkrebs mehr Lebenszeit schenken. Passend dazu spendete sie 610 Dollar, einen Dollar für jeden Tag seit ihrer Diagnose. Auf Instagram schrieb sie: "610 Tage seit meiner #Brustkrebs-Diagnose. Tag 1 mit #KeinNachweisEinerErkrankung. Danke an alle, die für @bcrfcure gespendet haben. Jeder Dollar zählt!" In den Kommentaren ergänzte sie: "Lebensupdate: Kein Nachweis der Erkrankung!"

Seit ihrer Diagnose hielt Katie ihre Community regelmäßig über ihren Behandlungsplan, die doppelte Mastektomie und die psychischen Belastungen während der Therapie auf dem Laufenden. Im Mai dieses Jahres meldete sie sich nach der großen Operation mit einem Foto aus dem Krankenhausbett bei ihren Fans. Darauf war sie mit Verbänden zu sehen, während sie Pommes aß. Offen sprach sie damals über die unmittelbaren Folgen des Eingriffs: Sie hatte Drainagen, fühlte sich benommen und wusste zunächst nicht einmal, wie ihr Körper nach der Operation aussah. In dieser Zeit stand ihr Ehemann Jeff Arcuri an ihrer Seite. Den Comedian hatte Katie kurz nach ihrer Diagnose geheiratet. Er begleitete sie durch die gesamte Behandlungsphase.

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Getty Images Katie Thurston, TV-Bekanntheit

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Instagram / https://www.instagram.com/thekatiethurston/?hl=de Katie Thurston nach ihrer Mastektomie

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Instagram / thekatiethurston Katie Thurston, März 2025