Taylor Pauls Ex Doug Mason schließt mit Bachelorette ab

Nach dem Aus der Verlobung mit Taylor Frankie Paul (32) meldete sich Doug Mason nun erstmals persönlich zu Wort. In seiner Instagram-Story veröffentlichte er am Montag ein Statement, in dem er erklärte, die Zeit bei The Bachelorette habe ihn noch lange begleitet. Das Kapitel sei für ihn allerdings bereits seit einiger Zeit abgeschlossen, weshalb er nun auch seinen Followern deutlich machen wolle, dass er nach vorne blicke, wie Page Six berichtet. Negative Worte über seine Erfahrungen in der Datingshow fand Mason dabei nicht. Stattdessen betonte er: "Ich bin unglaublich dankbar für die Gelegenheit, bei der Show dabei zu sein, habe dort einige gute Freunde kennengelernt und viel über mich selbst gelernt." Anschließend stellte er klar: "Ich habe offiziell damit abgeschlossen, und hiermit sage ich, dass ich diesen Weg einschlage. Deshalb hoffe ich, dass jeder verstehen kann, dass es in meiner Vergangenheit liegt und ich mich jetzt auf meine Zukunft konzentriere."

Kennengelernt und verlobt hatten sich Doug und Taylor während der 22. Staffel von "The Bachelorette". Die Zuschauer bekamen die Verlobung jedoch nie zu sehen, denn ABC nahm die bereits fertiggestellte Staffel nur wenige Tage vor dem für März angesetzten Start aus dem Programm. Hintergrund waren öffentlich gewordene Aufnahmen eines Streits zwischen Taylor und ihrem Ex-Partner Dakota Mortensen (33) aus dem Jahr 2023. Erst später machte die Influencerin ihre Verlobung selbst öffentlich, und zwar in der fünften Staffel von "The Secret Lives of Mormon Wives". Dort kamen zugleich ihre Unsicherheiten in Bezug auf die Beziehung zu Doug zur Sprache. So stellte sie unter anderem die Frage, ob sein Antrag möglicherweise auch mit Blick auf die öffentliche Aufmerksamkeit erfolgt sein könnte. Schließlich beendete sie die Verlobung. Doug zieht aus der gemeinsamen Zeit vor allem neue Freundschaften und persönliche Erkenntnisse mit und betrachtet sowohl die Beziehung zu Taylor als auch seine Zeit bei "The Bachelorette" inzwischen als abgeschlossen.

Auch nach dem Ende der Dreharbeiten sorgte Taylors Liebesleben für Gesprächsstoff. In "The Secret Lives of Mormon Wives" erzählte sie ihren MomTok-Freundinnen, dass sie nach ihrer Rückkehr von "The Bachelorette" wieder mit Dakota intim geworden war, obwohl sie die Sendung als verlobte Frau verlassen hatte. Die beiden sind weiterhin durch ihren zweijährigen Sohn Ever verbunden. Zunächst hätten die Ex-Partner nach Taylors Rückkehr miteinander geschrieben, bevor Dakota sie besuchte und es zwischen ihnen zum Sex kam. Auch eine weitere Beziehung der Influencerin war nur von kurzer Dauer: Anfang September machte sie auf Instagram öffentlich, dass sie und der Musiker Ben Lambert getrennt sind. Über ihren Ex fand Taylor dennoch liebevolle Worte und bezeichnete ihn als geduldigen, sanften und verständnisvollen Mann.

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Imago Doug Mason steigt für Dreharbeiten in Sherman Oaks aus einer Limousine

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Getty Images Tayshia Adams, Reality-Star

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Instagram / taylorfrankiepaul Taylor Frankie Paul, Influencerin

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