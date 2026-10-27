Taylor Frankie Paul kämpft um ihre Bachelorette-Staffel

Taylor Frankie Paul (32) kämpft weiter darum, dass ihre bereits gedrehte Staffel von The Bachelorette doch noch veröffentlicht wird. Am Montag machte Taylor am Flughafen LAX in Los Angeles deutlich, dass sie die Hoffnung auf eine Ausstrahlung nicht aufgegeben hat. Gegenüber TMZ erklärte sie, sie wolle "zu 100 Prozent", dass ABC die fertigen Folgen zeigt. Als Begründung führte Taylor an, dass nicht nur sie selbst, sondern auch die Kandidaten und das gesamte Produktionsteam enorm viel Arbeit in die Dreharbeiten gesteckt hätten. Sollte der Sender dennoch an seiner Entscheidung festhalten, könnte sie sich sogar einen zweiten Anlauf als Bachelorette vorstellen. Bei ihrem ersten Versuch sei sie emotional nicht in der besten Verfassung gewesen, räumte sie ein. Inzwischen habe sie nach eigener Aussage mithilfe einer Therapie große Fortschritte gemacht. Eine erneute Teilnahme schließt Taylor deshalb nicht aus – ihr Wunsch richtet sich zunächst aber klar auf die Staffel, die längst im Kasten ist.

Der Sender hatte die geplante Ausstrahlung kurz vor der Premiere gestoppt, nachdem TMZ Aufnahmen einer gewaltsamen Auseinandersetzung aus dem Jahr 2023 zwischen Taylor und ihrem Ex-Partner Dakota Mortensen (33) veröffentlicht hatte. Zu ihren rechtlichen und familiären Schwierigkeiten wollte die dreifache Mutter nun keine Details preisgeben. Sie räumte allerdings ein, dass sie einige Situationen rückblickend lieber anders gehandhabt hätte. Ihr Liebesleben liegt trotz der Turbulenzen nicht auf Eis, wie sie gegenüber dem Portal klarstellte. Sie sei "Single und auf Partnersuche", erklärte sie. Auch deshalb scheint ein zweiter Bachelorette-Dreh für sie durchaus denkbar.

Rückendeckung für ihre Besetzung als Bachelorette kam ursprünglich von ganz oben: Rob Mills, Executive Vice President, Unscripted and Alternative Entertainment bei Walt Disney Television, hatte die Entscheidung öffentlich verteidigt. Nach einem persönlichen Treffen mit Taylor war der TV-Manager überzeugt, dass ihr Wunsch nach einem festen Partner tatsächlich ernst gemeint sei. In seine Einschätzung flossen auch ihre Lebensumstände als dreifache Mutter sowie die unterschiedlichen Beziehungen zu den Vätern ihrer Kinder ein. Der TV-Manager äußerte sich zudem sehr positiv über die bereits fertiggestellte Staffel. Damit gibt es neben der investierten Arbeit von Cast und Produktion einen weiteren Grund, weshalb Taylor auf eine spätere Veröffentlichung hofft. Ob der Sender seine Entscheidung tatsächlich revidiert, ist bislang offen – eine Ankündigung zu einer möglichen Ausstrahlung gibt es derzeit nicht. Unklar ist zudem weiterhin, ob sie zu "The Secret Lives of Mormon Wives" zurückkehrt. Ihren im September verkündeten Ausstieg nannte Taylor gegenüber TMZ eine impulsive Entscheidung. Damals habe sie das Gefühl gehabt, von ihren Castkolleginnen nicht gewollt zu sein. Ob der Abschied endgültig bleibt, ließ sie unbeantwortet.

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Getty Images Taylor Frankie Paul bei Hulus "Get Real House" im Casa Lago in Los Angeles, 22. April 2025

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Collage: TikTok Dakota Mortensen und Taylor Frankie Paul

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Getty Images Backstage beim Governors Ball der 98. Oscars: Taylor Frankie Paul in einem hellen Abendkleid