Katie Thurston teilt ehrliche Worte nach ihrer Mastektomie

Katie Thurston hat sich nach ihrer doppelten Mastektomie erstmals öffentlich gemeldet und dabei ehrliche Einblicke in ihre Genesung geteilt. Am 1. Mai veröffentlichte die ehemalige Bachelorette auf Instagram ein Foto aus ihrem Krankenhausbett, auf dem sie – in Bandagen gewickelt – Pommes frites isst. "Die ersten 24 Stunden sind wie im Nebel. Alles, was ich weiß, ist, dass ich Pommes wollte, obwohl ich das Gefühl hatte, gleich kotzen zu müssen. Im Moment bin ich in Bandagen gewickelt und habe Drainagen. Ich habe keine Ahnung, wie mein Körper aussieht", schrieb die 35-Jährige darunter. Laut People war ihr Ehemann, der Komiker Jeff Arcuri, die ganze Zeit über an ihrer Seite.

Thurston hat sich einer brustwarzenerhaltenden beidseitigen Mastektomie mit sofortiger Implantatrekonstruktion unterzogen. Dabei wird das Brustgewebe entfernt und gleichzeitig ein Implantat eingesetzt. Auf ihrem Boobie-Broadcast-Kanal, wo sie ihre Follower regelmäßig über ihre Krebserkrankung informiert, gab sie zu: "Ich hab's schon satt." Jeff müsse ihr beim Aufstehen aus dem Bett helfen und beim Heimreisen das gesamte Gepäck tragen, während sie selbst auf einen Rollstuhl angewiesen sei. Um ihre Heilung zu beschleunigen, zahlte sie zudem aus eigener Tasche für zwei Sitzungen hyperbare Sauerstofftherapie – jeweils eine vor und eine nach der Operation. Trotz der Schmerzen und der eingeschränkten Beweglichkeit betonte sie: "Ein langer Weg liegt noch vor mir, aber es wird jeden Tag besser."

Vor rund neun Monaten hatte Katie in einem Podcast-Interview ihre Pläne für den Eingriff erstmals öffentlich gemacht. Die Diagnose Brustkrebs im vierten Stadium, der sich bereits auf ihre Leber ausgebreitet hat, hatte sie zu diesem Schritt bewogen. Damals hatte sie erklärt, dass die Medikamente anschlagen und sie sich nach einer Mastektomie Implantate einsetzen lassen wolle. Auch erwähnte sie mit einem Augenzwinkern, dass Jeff ihr zu einer größeren Körbchengröße geraten habe. Nun hält sie an ihrer positiven Einstellung fest: "Ich vertraue meinem Chirurgen vollkommen."

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Getty Images Katie Thurston, US-Bachelorette

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Instagram / https://www.instagram.com/thekatiethurston/?hl=de Katie Thurston nach ihrer Mastektomie

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Instagram / thekatiethurston Katie Thurston, März 2025