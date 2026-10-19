"Fourth Wing"-Serie: Emilio Sakraya wird Xaden Riorson

Emilio Sakraya (30) hat sich eine begehrte Hauptrolle in einer internationalen Serienproduktion gesichert! Der deutsche Schauspieler wird in der kommenden Prime-Video-Adaption des Romantasy-Bestsellers "Fourth Wing" den geheimnisvollen Xaden Riorson verkörpern. An seiner Seite steht Esther McGregor (24) als Violet Sorrengail vor der Kamera, wie Fernsehserien.de berichtet. Die Serie basiert auf der weltweit erfolgreichen Buchreihe "The Empyrean" von Autorin Rebecca Yarros, deren erster Band der Verfilmung ihren Namen gibt. Im Mittelpunkt der Handlung steht die 20-jährige Violet, die auf Wunsch ihrer Mutter eine gefährliche Ausbildung zur Drachenreiterin am Basgiath War College beginnen muss. Dort begegnet sie unter anderem dem ebenso faszinierenden wie undurchsichtigen Xaden. Für Emilio, der sowohl als Schauspieler als auch als Musiker erfolgreich ist, bedeutet die Besetzung einen weiteren großen Karriereschritt. Mit der Rolle könnte der gebürtige Berliner nun auch international einem noch größeren Publikum bekannt werden.

Eigentlich hatte Violet davon geträumt, in die Fußstapfen ihres verstorbenen Vaters zu treten und Schreiberin zu werden. Doch ihre Mutter, Generalin Lilith Sorrengail, durchkreuzt diese Pläne und schickt sie an die gefährliche Kriegsakademie. Dort trifft sie auf Xaden, der zu den sogenannten "Gezeichneten" gehört und eine düstere Vergangenheit mit ihrer Familie teilt. Sein Vater führte einst eine Rebellion an, bei der Violets älterer Bruder ums Leben kam. Anschließend wurde er auf Befehl ihrer Mutter hingerichtet. Auch hinter den Kulissen der Serienadaption stehen bekannte Namen: Hollywoodstar Michael B. Jordan (39), der sich die Rechte an der Buchreihe sicherte, fungiert als Executive Producer. Meredith Averill übernimmt die Rolle der Showrunnerin, während Lisa Joy bei der ersten Folge Regie führt. Insgesamt sind fünf Bücher der Fantasyreihe geplant, von denen bisher drei erschienen sind.

Die Beziehung zwischen Violet und Xaden ist von Anfang an alles andere als unkompliziert. Aufgrund der blutigen Vergangenheit ihrer Familien misstraut Violet dem älteren Drachenreiter und fürchtet sogar, dass die "Gezeichneten" sie aus Rache an ihrer Mutter töten könnten. Für zusätzliche Spannung sorgt in der Buchvorlage eine mögliche Dreiecksgeschichte: Neben Xaden spielt auch Violets Jugendfreund und langjähriger Schwarm Dain Aetos eine wichtige Rolle. Gemeinsam gehören die drei dem vierten Geschwader, dem sogenannten "Fourth Wing", an. Auch die beiden Hauptdarsteller bringen bereits reichlich Schauspielerfahrung mit. Esther, die Tochter von Hollywoodstar Ewan McGregor (55), war unter anderem in "Solange wir lügen" und "High School" zu sehen. Emilio machte sich wiederum mit Produktionen wie "4 Blocks", "Tribes of Europa", "Warrior Nun" und "Those About to Die" einen Namen. Wann die Serie bei Prime Video erscheint, ist laut Deadline bislang noch nicht bekannt.

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Getty Images Emilio Sakraya während der Paris Fashion Week 2026

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Getty Images Esther McGregor bei Fendi Presents The Baguette® 26424 Re-Edition im Fendi Flagship in New York City

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RTL / Markus Hertrich Emilio Sakraya bei "Sing meinen Song"