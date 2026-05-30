"Fourth Wing": Josh Heuston oder Emilio Sakraya als Xaden?

In Hollywood bahnt sich ein Casting-Duell an: Zwischen Emilio Sakraya (29) und Josh Heuston spitzt sich das Rennen um die Rolle des Xaden Riorson in der geplanten Serienadaption von Rebecca Yarros' Fantasy-Hit "Fourth Wing" zu. Seit klar ist, dass Amazon MGM Studios gemeinsam mit Michael B. Jordans (39) Firma Outlier Society die Flammengeküsst-Reihe auf den Bildschirm bringt, dreht sich auf BookTok und Co. alles um eine Frage: Wer wird den dunklen Drachenreiter Xaden Riorson spielen? Bei den Fan-Diskussionen im Netz liefern sich der deutsche Schauspieler Emilio und der australische Serienstar Josh ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen.

Besonders Josh, der aktuell in der Serie "Off Campus" zu sehen ist, hat zuletzt für Aufsehen gesorgt. Aufmerksame Fans entdeckten nicht nur ein Drachen-Emoji in seiner Instagram-Bio, sondern auch, dass er Rebecca auf dem Netzwerk zu folgen begann. In einem Trainingsvideo, das er hochlud, fanden Fans zudem das Wort "Violence" – ausgerechnet Xadens Spitzname für die weibliche Hauptfigur Violet. Als Krönung wurde der australische Schauspieler am Flughafen beim Lesen des dritten Bandes Reihe, "Onyx Storm", erwischt, wie TV Movie berichtet. Bei der Premiere von "Dune: The Prophecy" fragte das Magazin Marie Claire direkt nach: "Ich finde, es ist eine tolle Welt, die Bücher sind großartig, ich habe sie jetzt alle gelesen", so Josh. Über eine konkrete Beteiligung hielt er sich bedeckt, erklärte aber, er sei "unvoreingenommen", was die Darstellung von Xaden oder der Figur Bodhi betreffe: "Ich finde, sie sind beide gute Charaktere, sie haben ihre eigenen Zeichen und Siegel."

Emilio ist schon länger im Gespräch für die Rolle. Der Schauspieler, der vor allem durch die Netflix-Produktionen "Tribes of Europa" und "4 Blocks" bekannt wurde, hatte bereits früh mit einem Drachen-Emoji in einem Trainings-Post für Aufregung im Fandom gesorgt. Kurz darauf folgten weitere Hinweise: Sowohl er als auch sein Trainer folgen inzwischen Rebecca auf Instagram. Zusätzlich sorgt ein Like des Schauspielers unter einem TikTok-Video für Spekulationen, in dem ein Fan ihn als persönlichen Favoriten für die Rolle des Xaden bezeichnet. Schon seit einiger Zeit fällt auf, wie intensiv der Schauspieler an seiner körperlichen Form arbeitet, was viele mit einer potenziellen Actionrolle in Verbindung bringen. Rebecca selbst hat lediglich betont, dass Xaden als "Person of Color" besetzt werden soll. Ihre eigene Vorstellung der Figur habe sie bewusst nie öffentlich gemacht, um der Produktion möglichst viel kreativen Spielraum zu lassen.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Josh Heuston und Emilio Sakraya

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Amazon Content Services LLC/ Liane Hentscher/Prime Josh Heuston in einer "Off Campus"-Szene

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Instagram / emilio_sakraya_ Emilio Sakraya trainiert, Februar 2025