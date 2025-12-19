Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Stars
Internationale Stars
Rosalía
Seit Wochen: Emilio Sakraya und Rosalía sollen getrennt sein

Seit Wochen: Emilio Sakraya und Rosalía sollen getrennt sein

- Malin Friedrich
Lesezeit: 2 min

Emilio Sakraya (29) und Rosalía (33) gehen offenbar getrennte Wege – das romantische Sommerkapitel der beiden soll laut Bild-Informationen beendet sein. Demnach sei die Liaison zwischen dem Schauspieler und der Sängerin bereits vor einigen Wochen leise ausgelaufen. Zuvor hatten sich die beiden im Juni in München in innigen Momenten gezeigt, was die Gerüchteküche zum Brodeln brachte. Zwischen dem Filmstar und der Popikone, die sich im Sommer noch nah waren, scheint nun Funkstille zu herrschen.

Für reichlich Gesprächsstoff sorgte zwischenzeitlich Rosalías Track "Berghain", in dem die Musikerin überraschend auf Deutsch singt. Als der Song in Spanien an die Spitze der Charts schoss und weltweit in die Spotify-Top-10 kletterte, fragten sich viele Fans, ob die emotionalen Zeilen mit Emilio zu tun haben könnten. Offiziell bestätigt hat das bisher allerdings keiner. Laut dem Newsportal fehlte am Ende nicht die Zuneigung, sondern die gemeinsame Zeit – die Wege der beiden, so heißt es, hätten sich eher sanft als stürmisch getrennt.

Bereits im Frühjahr sorgten gemeinsame Auftritte der Sängerin und des Filmstars für wilde Spekulationen. Im April wurden die beiden Händchen haltend und vertraut in Los Angeles gesichtet. Wenig später kamen Fotos an die Öffentlichkeit, die sie während eines Kusses in München zeigten. Damals schien ihre Beziehung kein Geheimnis mehr zu sein – die Musikerin und der Schauspieler zeigten sich verliebt in der Öffentlichkeit und genossen die frische Romanze ohne große Zurückhaltung.

Collage: Emilio Sakraya und Rosalía
Collage: Getty Images, Getty Images
Collage: Emilio Sakraya und Rosalía
Rosalía singt auf ihrem Album "LUX" in 13 Sprachen
Instagram / rosalia.vt
Rosalía singt auf ihrem Album "LUX" in 13 Sprachen
Emilio Sakraya, März 2025
Instagram / emilio_sakraya_
Emilio Sakraya, März 2025
Glaubt ihr, die beiden äußern sich noch zur angeblichen Trennung?
In diesem Artikel