Emilio Sakraya dreht plötzlich Thriller mit Nicolas Cage

Emilio Sakraya (30) steht demnächst gemeinsam mit Hollywoodstar Nicolas Cage (62) vor der Kamera. Wie Deadline berichtet, gehört der Berliner Schauspieler zur Besetzung des neuen Cyberthrillers "C.L.A.Y.". Mit an Bord sind weitere international bekannte Schauspieler wie Michael Sheen (57), Jordi Mollà und Adrian Topol. Die Dreharbeiten sollen im November 2026 starten. Wo genau gedreht wird und wann der Film erscheinen soll, ist bislang nicht bekannt. Für Emilio ist das Projekt nach mehreren Serienengagements eine weitere große Chance, auch außerhalb Deutschlands Fuß zu fassen.

Inhaltlich dreht sich "C.L.A.Y." laut Deadline um ein hochbegabtes Computergenie, das sich einer im Untergrund agierenden Hackergruppe anschließt. Deren Aktionen bleiben nicht lange unbemerkt und ziehen zunehmend gefährliche Konsequenzen nach sich. Schon bald geraten die Mitglieder ins Visier von Geheimdiensten und mächtigen Verbrechersyndikaten. Zusätzlich bekommen sie es mit rivalisierenden Hackern zu tun. Damit wird aus ihrem digitalen Spiel ein Konflikt mit mehreren einflussreichen Gegnern. Hinter dem Projekt steht Simon Afram, der nicht nur Regie führt, sondern auch das Drehbuch geschrieben hat. Für ihn ist der Cyberthriller zugleich sein Regiedebüt. Welche Figuren Nicolas, Emilio, Michael und die übrigen Darsteller konkret verkörpern werden, geht aus der bisherigen Ankündigung nicht hervor. Auch weitere Einzelheiten zur Handlung wurden bisher nicht bekannt gegeben. Fest steht lediglich, dass Nicolas eine zentrale Position innerhalb der Geschichte einnehmen soll.

Emilio ist in Deutschland sowohl als Schauspieler als auch als Musiker bekannt. Einem größeren Publikum fiel er unter anderem durch seine Teilnahme an Sing meinen Song auf sowie durch die dystopische Netflix-Serie "Tribes of Europa" und den Kinofilm "Rheingold". Internationale Erfahrung sammelte er bereits mit der Netflix-Serie "Warrior Nun". 2024 war er zudem in Roland Emmerichs (70) Historienserie "Those About to Die" zu sehen. Mit "C.L.A.Y." folgt nun sein nächster Auftritt in einer internationalen Produktion. Dabei arbeitet er erstmals mit Nicolas zusammen, der seinerseits auf eine lange Karriere zurückblicken kann und zu den bekanntesten Gesichtern Hollywoods zählt.

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Getty Images Emilio Sakraya während der Paris Fashion Week 2026

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Getty Images Nicolas Cage bei den 52. Saturn Awards im Hilton Universal City Hotel in Kalifornien

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Instagram / emilio_sakraya_ Emilio Sakraya, März 2025

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