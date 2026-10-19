Große Sorge um Ralph Siegel nach erneuter Klinik-Einweisung

Erneut bangen Fans um die Gesundheit von Ralph Siegel (81): Der Musiker musste in der vergangenen Woche wieder in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Dabei war er erst wenige Wochen zuvor nach einem langen Klinik- und Reha-Aufenthalt nach Hause zurückgekehrt. Sein Büroleiter Walter Wicha stellte nun auf Anfrage von RTL klar: "Er liegt leider Gottes wieder im Krankenhaus, jedoch nicht im Koma. Er atmet selbstständig." Damit widersprach er anderslautenden Meldungen über den Zustand der ESC-Legende. Wie genau es der ESC-Legende derzeit geht, bleibt allerdings offen – laut seinem Büroleiter verändert sich Ralphs Gesundheitszustand von Tag zu Tag. Zuerst hatte Bunte über die erneute Klinikeinweisung berichtet. Dem Bericht zufolge soll der Komponist in dieser schwierigen Zeit nicht allein sein: Seine Ehefrau Laura Siegel und seine Tochter Alana sollen derzeit an seinem Krankenbett wachen.

Mit seiner Aussage widerspricht der Büroleiter Berichten, nach denen der Musiker in der vergangenen Woche erneut in ein künstliches Koma versetzt worden sein soll. Bereits Anfang Juli 2026 hatte Ralph mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Wegen einer schweren Lungenentzündung musste er damals in ein künstliches Koma versetzt werden. Weniger als zwei Wochen später konnten die Ärzte ihn daraus zurückholen. Mit gesundheitlichen Problemen kämpft der Produzent ohnehin seit Jahren. Er leidet an Polyneuropathie, einer schmerzhaften Nervenerkrankung, die ihm das Stehen und Gehen zunehmend erschwert. Hinzu kamen in der Vergangenheit mehrere Krebserkrankungen. Zuletzt verschwanden 2024 nach einer Hormonentzugstherapie seine Metastasen. Zuvor hatte eine Metastase einen Brustwirbel brechen lassen und dem Produzenten starke Schmerzen bereitet. Vor diesem Hintergrund war seine Rückkehr in die eigenen vier Wände Ende September ein wichtiger Schritt nach den vielen Wochen medizinischer Behandlung.

Nach den Wochen im Krankenhaus hatte Ralph in diesem Jahr eine Reha am Tegernsee absolviert, bevor er Ende September in seine Münchner Villa zurückkehrte. Diese verlief jedoch ebenfalls nicht ohne Rückschläge. Während der Reha stürzte der Musiker insgesamt fünfmal und brach sich bei einem der Stürze den linken Fuß. Nach der langen Zeit im Bett fehlten ihm Muskelkraft und die nötige Kontrolle über seine Beine. Auch nachts kam es zu einem Sturz. Seine Ehefrau Laura, mit der Ralph seit 2018 verheiratet ist, befand sich zu diesem Zeitpunkt bei ihm im Reha-Zimmer. Ende September durfte der Komponist schließlich in seine Münchner Villa zurückkehren und seine Genesung dort fortsetzen. Nun ist erneut eine Behandlung im Krankenhaus notwendig. Neben ihrem Zuhause in München besitzen Ralph und Laura auch eine Immobilie in Spanien. Zuletzt hatte der Komponist seine Genesung zu Hause fortgesetzt.

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Getty Images Ralph Siegel, Musikproduzent

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Getty Images Ralph Siegel im Oktober 2022

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Imago Laura und Ralph Siegel bei der Musical-Premiere von "Ein bisschen Frieden – Summer of Love" im Festspielhaus Neuschwanstein