Nun wieder zu Hause: Ralph Siegel stürzte mehrfach in Reha

Nach mehreren Wochen im Krankenhaus und einer anschließenden Reha am Tegernsee ist Ralph Siegel (80) wieder zurück in seiner Münchner Villa. Überstanden ist die schwierige Zeit für den Musiker damit allerdings noch nicht. Während seines Reha-Aufenthalts stürzte der Komponist insgesamt fünfmal. Bei einem der Unfälle brach er sich den linken Fuß, was seine Genesung nun zusätzlich erschwert. Nach der langen Zeit im Bett fehlt ihm bis heute die Muskelkraft und damit auch die Kontrolle über seine Beine. Einer der Stürze passierte mitten in der Nacht, während seine Ehefrau Laura Siegel bei ihm im Zimmer schlief. Ohne ausreichenden Halt kam er zu Fall. Bis Ralph sich wieder vollständig erholt hat, liegt somit noch ein beschwerlicher Weg vor ihm. Immerhin kann er diesen nun wieder in seinem eigenen Zuhause fortsetzen.

Gegenüber Bild beschreibt Ralph Siegel offen, welche körperlichen Folgen die lange Bettlägerigkeit für ihn hat. "Ich habe keine Muskelkraft mehr und dadurch keine Kontrolle in den Beinen", erklärt der Komponist. Wie schnell es dabei gehen kann, machte er mit Blick auf einen der Stürze deutlich: "Dann kippst du rückwärts in den Nachttisch rein. Da hast du gar nichts, woran du dich festhalten kannst." Trotz des gebrochenen Fußes und der wiederholten Rückschläge will sich Ralph nicht entmutigen lassen. "Ich habe natürlich gekämpft. Weil ich immer ein Kämpfer bin", betont der Musiker ebenfalls im Gespräch mit Bild. Seine Ärzte begleiten die weitere Genesung – und raten ihm offenbar auch dazu, sich wieder verstärkt mit Musik zu beschäftigen.

Ein konkretes musikalisches Ziel hat Ralph bereits: Für die deutsche Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest 2027 reichte er gemeinsam mit Dschinghis Khan einen Titel ein. Mit der Gruppe verbindet den Produzenten eine jahrzehntelange Geschichte. 1979 trat die Gruppe mit dem von ihm geschriebenen Lied "Dschinghis Khan" für Deutschland beim ESC an und landete damals auf dem vierten Platz. Ralph hatte den Titel geschrieben. Auch seine Ehefrau Laura wirkt bei dem neuen Projekt mit, denn sie managt die Band. Der Komponist hatte zuletzt erklärt, dass ihm schon eine Teilnahme an der deutschen Vorentscheidung große Freude bereiten würde. Ob es tatsächlich dazu kommt, steht bislang noch nicht fest. Zunächst konzentriert sich Ralph nach den fünf Stürzen in der Reha und dem Bruch seines linken Fußes weiterhin auf seine Genesung. Die Musik gehört dabei auf Anraten seiner Ärzte bereits wieder zu seinem Alltag.

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Getty Images Ralph Siegel, 2022 in Duisburg

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Getty Images Ralph Siegel, Musikproduzent

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Getty Images Ralph Siegel im Oktober 2022