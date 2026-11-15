Bangen um Ralph Siegel: Laura fast rund um die Uhr bei ihm

Die Sorge um Ralph Siegel (81) reißt nicht ab. Nach seinem gesundheitlichen Rückschlag im Oktober 2026 befindet sich der Musiker noch immer im Krankenhaus. Sein Zustand scheint dabei stark zu schwanken. Gegenüber Schlager.de erklärte sein Sprecher jetzt, dass derzeit keine verlässliche Einschätzung möglich sei: "Zum genauen Gesundheitszustand können wir aktuell keine Auskunft geben, da es jeden Tag unterschiedlich ist. Einen Tag geht es ihm besser, einen anderen Tag leider wieder schlechter." Wann Ralph die Klinik verlassen und in die eigenen vier Wände zurückkehren kann, ist deshalb weiterhin nicht absehbar. In dieser belastenden Zeit kann der Komponist jedoch auf die Unterstützung seiner Ehefrau Laura zählen. Sie steht ihm fest zur Seite. "Seine Frau Laura betreut ihn fast rund um die Uhr täglich im Krankenhaus", erklärte Ralphs Sprecher weiter.

Ralph hatte bereits im Sommer 2026 mit großen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Damals erkrankte der Musiker an einer schweren Lungenentzündung und musste zeitweise in ein künstliches Koma versetzt werden. Erst nach einer längeren Behandlung und einem anschließenden Reha-Aufenthalt konnte er wieder nach Hause zurückkehren. Die Erleichterung währte jedoch nicht lange: Mitte Oktober folgte der nächste Rückschlag. Nachdem der Komponist mehrmals gestürzt war und zudem erhöhte Entzündungswerte aufwies, musste die ESC-Legende erneut stationär aufgenommen werden. Auch das neue Update seines Sprechers bringt keine eindeutige Entwarnung. Da sich Ralphs Verfassung täglich verändert, gibt es weiterhin keine konkrete Prognose für den Verlauf seiner Genesung. Der Komponist bleibt somit vorerst in medizinischer Betreuung.

Schon bei Ralphs erneuter Einweisung im Oktober waren nur wenige Einzelheiten über seinen Zustand bekannt geworden. Damals hieß es, dass der Musiker nicht im Koma liege und selbstständig atmen könne. Weitere Angaben zu seiner gesundheitlichen Verfassung blieben jedoch aus. Neben Laura soll zu diesem Zeitpunkt auch seine Tochter Alana an seinem Krankenbett gewacht haben. Ralph und Laura gehen bereits seit vielen Jahren gemeinsam durchs Leben. Kennengelernt hatten sich die beiden im Jahr 2015 auf einer Party. Drei Jahre später folgte der nächste große Schritt: 2018 gaben sich der Musiker und seine Liebste das Jawort. Nun ist Laura in dieser schwierigen Phase täglich für ihren Ehemann da. Wann das Ehepaar die Klinik wieder gemeinsam verlassen kann, bleibt angesichts von Ralphs schwankendem Zustand weiterhin offen.

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Getty Images Ralph Siegel, Musikproduzent

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Imago Laura und Ralph Siegel bei der Musical-Premiere von "Ein bisschen Frieden – Summer of Love" im Festspielhaus Neuschwanstein

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